Prime Video: Günstige Leihfilme übers Osterwochenende

Die bekannte und beliebte Leihaktion bei Prime Video ist gestartet, sodass ihr euch für das lange Wochenende eindecken könnt. Knapp 90 Filme stehen zur Auswahl bereit, allerdings schwanken die Preise zwischen 99 Cent und bis zu 3,99 Euro. Es handelt sich um eine Ausleihe, allerdings müsst ihr den Film nicht sofort ansehen.

Diese Filme sind mit dabei

Wir haben eine kleine Vorauswahl getroffen, die wir folgend präsentieren. Auf der verlinkten Sonderseite könnt ihr alle Filme sehen, wobei aktuelle Blockbuster nicht mit dabei sind.

So funktioniert der Filmabend bei Amazon

Wie gewohnt gelten die bekannten Regeln: Für kurze Zeit könnt ihr ausgewählte Filme zum Angebotspreis ausleihen. Ihr müsst die Filme jedoch nicht sofort nach dem Leihen anschauen – dafür habt ihr 30 Tage Zeit. Sobald ihr jedoch mit dem Film beginnt, bleiben euch 48 Stunden, um ihn fertig zu schauen. Danach wird der Zugriff automatisch beendet. Diese Regelung ist bei den meisten Streaming-Diensten ähnlich. Wichtig: Das Angebot gilt ausschließlich für Amazon Prime-Mitglieder.