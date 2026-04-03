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Prime Video: Günstige Leihfilme übers Osterwochenende

Diesmal nicht ganz so günstig

Freddy1 Kommentar zu Prime Video: Günstige Leihfilme übers Osterwochenende
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Kinosaal mit roten Sitzen.

Die bekannte und beliebte Leihaktion bei Prime Video ist gestartet, sodass ihr euch für das lange Wochenende eindecken könnt. Knapp 90 Filme stehen zur Auswahl bereit, allerdings schwanken die Preise zwischen 99 Cent und bis zu 3,99 Euro. Es handelt sich um eine Ausleihe, allerdings müsst ihr den Film nicht sofort ansehen.

Diese Filme sind mit dabei

Wir haben eine kleine Vorauswahl getroffen, die wir folgend präsentieren. Auf der verlinkten Sonderseite könnt ihr alle Filme sehen, wobei aktuelle Blockbuster nicht mit dabei sind.


So funktioniert der Filmabend bei Amazon

Wie gewohnt gelten die bekannten Regeln: Für kurze Zeit könnt ihr ausgewählte Filme zum Angebotspreis ausleihen. Ihr müsst die Filme jedoch nicht sofort nach dem Leihen anschauen – dafür habt ihr 30 Tage Zeit. Sobald ihr jedoch mit dem Film beginnt, bleiben euch 48 Stunden, um ihn fertig zu schauen. Danach wird der Zugriff automatisch beendet. Diese Regelung ist bei den meisten Streaming-Diensten ähnlich. Wichtig: Das Angebot gilt ausschließlich für Amazon Prime-Mitglieder.

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Freddy
Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

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Kommentare 1 Antwort

  1. Die Angebotsseite ist eine komplette Frechheit, man muss jeden Film erstmal anklicken und erfährt dann was das kosten soll und ob es sich um Leihe oder Kauf handelt.
    Stell dir vor im Supermarkt schreiben sie dran „alles ab 99 Cent“ und du musst erst zum nächsten Scanner rennen um den Preis zu erfahren.
    Was Amazon sich dabei gedacht hat steht in den Sternen, ich hoffe es beschweren sich ausreichend Leute über diese Unverschämtheit

    Antworten

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