Airbnb öffnet sich für Hotels und setzt verstärkt auf KI in App und Support

Airbnb macht ernst mit der Plattform-Expansion: Was lange als Marktplatz für private Unterkünfte begann, soll künftig auch Hotels, neue Reise-Services und mehr KI-gestützte Funktionen umfassen. Das berichtet TechCrunch. Damit rückt das Unternehmen näher an die Idee einer All-in-one-App für Reisen heran.

Nach einer mehrmonatigen Testphase bringt Airbnb Hotels nun offiziell in die App. Zum Start kooperiert das Unternehmen mit Boutique-Hotels in 20 Städten, darunter New York, Paris, London, Madrid, Rom und Singapur. Wer in der App nach einer Unterkunft für nur eine oder zwei Nächte sucht, bekommt künftig auch Hotelvorschläge eingeblendet.

Airbnb positioniert Hotels dabei als passende Option für Reisearten, bei denen klassische Ferienwohnungen weniger sinnvoll sind, etwa spontane Trips, Ein-Nacht-Aufenthalte oder Geschäftsreisen. Gleichzeitig öffnet sich das Unternehmen Märkten, in denen Kurzzeitvermietungen stark eingeschränkt oder verboten sind, wie etwa in New York oder Singapur. Das macht das Hotelgeschäft nicht nur strategisch interessant, sondern auch regulatorisch nützlich.

Neues Mietwagenangebot ab diesem Sommer

Gleichzeitig baut Airbnb das Umfeld rund um die eigentliche Buchung weiter aus. Zu den jüngsten Ergänzungen gehören Essenslieferungen, Flughafentransfers und bald auch Gepäckaufbewahrung an mehr als 15.000 Standorten. Im Sommer soll außerdem ein Mietwagenangebot starten, während der Bereich „Erlebnisse“ um tausende Touren und kulinarische Angebote wächst.

Auch die App selbst wird neu sortiert, damit Unterkünfte, Erlebnisse und Services besser zusammenfinden. Nutzer und Nutzerinnen sehen auf der Startseite Empfehlungen aus mehreren Kategorien, können aber weiterhin gezielt einzelne Bereiche anwählen. Zusätzlich setzt Airbnb auf Gutschriften statt eines klassischen Treueprogramms, beispielsweise für die erste Mietwagenbuchung oder bei Hotelreservierungen.

Bei KI bleibt Airbnb auffallend pragmatisch. Statt eines großen Reise-Chatbots verteilt das Unternehmen KI-Funktionen über die App, etwa beim Erstellen von Inseraten, beim Zusammenfassen von Bewertungen oder im Support. Der KI-gestützte Kundenservice soll weltweit ausgebaut werden und bearbeitet laut Airbnb bereits 40 Prozent der Anfragen.

Die mobile App von Airbnb steht weiterhin kostenlos im deutschen App Store zum Download bereit (App Store-Link) und kann dort ab iOS/iPadOS 18.0 oder tvOS 9.0 auf die entsprechenden Geräte geladen werden. Die Anwendung ist rund 369 MB groß und steht komplett in deutscher Sprache zur Verfügung.