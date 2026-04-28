Stilomat: KI-basierte App liefert Outfit-Vorschläge passend zum Wetter

In den nächsten Tagen soll es in ganz Deutschland schon fast sommerlich warm werden. Die wichtigste Frage morgens nach dem Aufstehen: Was ziehe ich an? In aller Früh ist es möglicherweise noch zu kalt für ein bloßes Shirt oder Bluse, aber im Tagesverlauf möchte man auch nicht unnötig schwitzen. Bei der Kleidungsauswahl für den Tag will seit heute die neue Indie-App Stilomat helfen.

Stilomat (App Store-Link) ist eine neue App für iPhones und iPads, die sich kostenlos aus dem deutschen App Store herunterladen lässt und ab iOS/iPadOS 17.1 oder neuer sowie bei rund 30 MB an freiem Speicherplatz installiert werden kann. Um die in deutscher Sprache nutzbare Anwendung vollumfänglich und mit mehr als 100 Kleidungsstücken verwenden zu können, lässt sich ein optionales Abo für 6,99 Euro/Monat oder 59,99 Euro/Jahr abschließen. Dieses kann vor dem Abschluss 14 Tage lang kostenlos ausprobiert werden.

Die Hauptaufgabe von Stilomat ist es, jeden Morgen ein Outfit aus dem eigenen Kleiderschrank basierend auf dem Wetter am aktuellen Standort vorzuschlagen. Dazu hat man vorab die eigene Kleidung zu fotografieren. Eine KI taggt die Kleidungsstücke im Anschluss automatisch mit Kategorie, Farbe, Stil und Saison, und baut so eine Sammlung des eigenen Kleiderschrank-Inhaltes auf.

Outfit-Kalender und Reise-Packliste integriert

Basierend auf der Erfassung fungiert Stilomat dann als persönlicher KI-gestützter Outfit-Planer und hilft, morgens schneller und passender gekleidet zu sein. Dazu liefert sie täglich individuelle Outfit-Vorschläge basierend auf dem aktuellen Wetter und dem persönlichen Stil. Mit Stilomat gehört der berühmte Satz „Ich habe nichts anzuziehen“ der Vergangenheit an, da die App die digitale Garderobe analysiert und Kombinationen vorschlägt, die optimal auf die Person zugeschnitten sind.

Die App bietet über die Erfassung der Kleidungsstücke hinaus eine Vielzahl praktischer Funktionen: Sie ermöglicht ein Wear-Tracking, um den tatsächlichen Nutzen der Kleidung zu messen, und ein Outfit-Kalender hilft, Looks für die kommenden Tage zu planen. Besonders nützlich ist die Wetter-Integration, die sicherstellt, dass man immer wettergerecht gekleidet ist. Auch für Reisen bietet Stilomat praktische Packlisten, die das Wetter am Reiseziel berücksichtigen. Auch eine Farbharmonie-Analyse ist in Stilomat vorhanden: Sie ermöglicht eine bessere Kombination von Kleidungsstücken mit Hilfe von Stil-Regeln.

Entwickelt wurde Stilomat von Sven Peter mit Sitz in Berlin. Die App sammelt bestimmte Nutzerdaten wie gekaufte Artikel und Kontaktinformationen, die mit der Identität des Users verknüpft werden können, während andere Daten wie Standort oder Nutzungsdaten anonym bleiben. Die Anwendung ist laut Angaben des Entwicklers zu 100 Prozent DSGVO-konform, setzt auf Server in Deutschland, verzichtet auf Tracking und gibt keine Daten an Dritte weiter. Zusätzliche Informationen zu Stilomat sind auf der Website des Entwicklers einsehbar.