DJI Mic Mini 2: Kompaktes Funkmikrofon mit individuellem Design offiziell vorgestellt

Nachdem in den vergangenen Wochen bereits einige Gerüchte und Leaks durchgedrungen sind, hat DJI nun auch ganz offiziell das neue DJI Mic Mini 2 präsentiert. Das kompakte Funkmikrofon setzt auf omnidirektionale Audioaufnahmen und vereint technische Innovation mit individuellem Stil. Mit drei Stimmklang-Voreinstellungen, zweistufiger Geräuschunterdrückung und einer praktischen All-in-One-Ladeschale richtet sich das Gerät an Content Creator, die unterwegs professionellen Klang und Flexibilität benötigen.

Das DJI Mic Mini 2 weist eine besonders kompakte Bauweise auf: Der Sender wiegt ohne Zubehör wie den Magnetclip oder Magneten nur etwa elf Gramm. Der abnehmbare Magnetclip ist ergonomisch gestaltet und drehbar, sodass das Mikrofon präzise auf die Schallquelle ausgerichtet werden kann. Mit einer Abtastrate von 48 kHz und 24 Bit liefert es kristallklaren Sound. Drei Klangprofile (Regulär, Kräftig und Hell) ermöglichen eine Anpassung an verschiedene Umgebungen. Zudem bietet das Mikrofon eine zweistufige Geräuschunterdrückung, die sowohl in ruhigen Innenräumen als auch in lauten Außenbereichen für optimale Aufnahmen sorgt.

Die All-in-One-Ladeschale ist ein zentrales Feature des Mic Mini 2. Sie bietet Platz für Sender, Empfänger und Zubehör, so dass alles übersichtlich und griffbereit aufbewahrt wird. Besonders praktisch ist die mobile Version der Ladeschale, die für einen Sender und einen Empfänger konzipiert ist und das Laden sowie die Aufbewahrung von mobilem Zubehör erleichtert.

In künstlerischer Zusammenarbeit: Farbenfrohe Frontabdeckungen

Ein weiteres Highlight sind die austauschbaren, magnetischen Frontabdeckungen, die dem Mic Mini 2 eine individuelle Note verleihen. Standardmäßig sind Abdeckungen in Obsidianschwarz und Glanzweiß enthalten. Für noch mehr Auswahl hat DJI in Zusammenarbeit mit der international bekannten Illustratorin Victo Ngai die DJI Mic Mini 2 Time Series entwickelt. Diese separat erhältlichen Abdeckungen sollen die vier Lebensphasen widerspiegeln: Dawn (Rosa und Violett), Surge (Blau und Grün), Blaze (Orange und Rot) sowie Glimmer (Schwarz und Gold).

Das Mic Mini 2 ist mit einer Vielzahl von Geräten kompatibel. Es lässt sich problemlos mit Kameras, Smartphones, Computern und Tablets verbinden. Der DJI Mic Mini-Empfänger ist generationsübergreifend einsetzbar und funktioniert sowohl mit dem DJI Mic Mini als auch mit dem neuen Mic Mini 2. Der Empfänger für Mobilgeräte unterstützt zudem das DJI Mic 3 und bietet zusammen mit dem Mic Mini 2 48-kHz-/24-Bit-Audio in Studioqualität für mobile Anwendungen. Dank der DJI Osmo Audio Direktverbindung können Geräte wie die Osmo Pocket 3, Osmo 360 oder Osmo Action 6 direkt und ohne zusätzlichen Empfänger mit bis zu zwei Mic Mini 2 Sendern verbunden werden.

Übertragungsreichweite von bis zu 400 Metern

Auch in Sachen Reichweite und Akkulaufzeit will das Mic Mini 2 neue Maßstäbe setzen. Die Übertragungsreichweite beträgt bis zu 400 Meter bei Nutzung mit dem DJI Mic Mini-Empfänger (2 Sender + 1 Empfänger) und bis zu 300 Meter mit dem Handy-Empfänger (1 Sender + 1 Empfänger). Die Betriebszeit liegt bei bis zu 11,5 Stunden für den Sender und 10,5 Stunden für den Empfänger. Die Ladeschale verlängert die Akkulaufzeit auf bis zu 48 Stunden. Nach nur 5 Minuten Ladezeit können Sender und Empfänger bereits wieder für rund eine Stunde genutzt werden. Ein automatischer Ruhemodus spart zusätzlich Energie, wenn kein Signal erkannt wird.

Das DJI Mic Mini 2 ist ab sofort im DJI Online-Store sowie bei autorisierten Handelspartnern erhältlich. Die Neuerscheinung wird in zwei Konfigurationen angeboten:

DJI Mic Mini 2 (2 Sender + 1 Empfänger + Ladeschale) für 99 Euro inklusive Zubehör wie Windschutz, Frontabdeckungen, Magnetclips und Kabel.

für 99 Euro inklusive Zubehör wie Windschutz, Frontabdeckungen, Magnetclips und Kabel. DJI Mic Mini 2 (1 Sender + 1 Handy-Empfänger + Ladeschale) für 59 Euro mit grundlegendem Zubehör für mobile Anwendungen.

Zusätzlich sind die magnetischen Frontabdeckungen der Time Series separat erhältlich. Für Nutzer und Nutzerinnen, die ein noch kompakteres Funkmikrofon mit interner Aufzeichnung und Unterstützung für vier Sender und einen Empfänger suchen, wird DJI in Kürze das DJI Mic Mini 2S vorstellen. Dieses Modell soll im Laufe des Sommers auf den Markt kommen.