Anker veröffentlicht Soundcore Space 2 für 129,99 Euro

Falls ihr keine Lust habt, weit mehr als 500 Euro für die AirPods Max 2 auszugeben, dann könnt ihr jetzt auch zu anderen Kopfhörern der zweiten Generation greifen. Anker hat heute den Start der Soundcore Space 2 bekanntgegeben. Die Over-Ear-Kopfhörer sind in einer ganz anderen Preisklasse unterwegs, ihr könnt sie schon für 129,99 Euro kaufen.

Die Soundcore Space 2 sind in den Farben Cremeweiß, Tiefenschwarz und Salbeigrün erhältlich. Im Lieferumfang sind zudem ein 120 Zentimeter langes Audiokabel, ein kurzes USB-C-Ladekabel und ein Beutel zum Verstauen enthalten.

Die Over-Ear-Kopfhörer wiegen lediglich 261 Gramm. Für das ergonomische Design mit weicher Memory-Foam-Polsterung wurden mehr als 2.000 Kopfformen gescannt, um einen maximalen Tragekomfort zu gewährleisten. Beim Active Noise Cancelling liegt der Fokus gezielt auf tieffrequenten Störgeräuschen, wie sie etwa in Bus, Bahn oder Flugzeug auftreten.

Soundcore Space 2 fünf Minuten aufladen und mehrere Stunden Musik hören

Sehr beeindruckend ist die Akkulaufzeit. Mit aktivierter Geräuschunterdrückung sind bis zu 50 Stunden möglich, ohne sogar bis zu 70 Stunden. Und wenn der Akku doch mal komplett entladen wird, ist auch das kein großes Problem: Bereits fünf Minuten am Ladekabel reichen aus, um wieder vier Stunden Musik hören zu können. Features wie die smarte Trageerkennung, der praktische Transparenzmodus und die Kopplung zweier Geräte gleichzeitig runden das starke Preis-Leistungs-Gesamtpaket ab.

Aber wie steht es um den Klang? Anker hat die Soundcore Space 2 mit 40 Millimeter großen Doppelschicht-Membrantreibern ausgestattet. Hi-Res Audio wird per Kabel unterstützt, kabellos gibt es den LDAC-Standard. Selbst probegehört haben wir die Kopfhörer noch nicht, zumindest in der Vergangenheit hat Anker gemessen an der Preisklasse aber immer einen ziemlich guten Job gemacht. Wie immer sind auch bei den Soundcore Space 2 individuelle Klanganpassungen über die Soundcore-App möglich.