Johny Srouji übernimmt die Stelle von John Ternus

In der Chefetage von Apple stehen einige Veränderungen an. Wie ihr heute Morgen bereits lesen konntet, wird Tim Cook das Amt als Geschäftsführer am 1. September 2026 an John Ternus abgeben. Dieser war zuvor als Chief Hardware Officer bei Apple tätig. Seine Stelle wird ab sofort von Johny Srouji übernommen, dem bisherigen Senior Vice President of Hardware Technologies.

„Johny ist einer der talentiertesten Menschen, mit denen ich je zusammenarbeiten durfte“, sagt der scheidende Apple CEO Tim Cook. „Er hat eine einzigartige Rolle bei der Umsetzung von Apples Silizium-Strategie gespielt, und sein Einfluss war nicht nur innerhalb des Unternehmens, sondern in der gesamten Branche deutlich zu spüren. Er hat sein Team stets mit bemerkenswerter Geschicklichkeit und Urteilsvermögen geführt, und immer wieder hat sein Team bahnbrechende Innovationen hervorgebracht, die unsere Produkte grundlegend verändert haben. Wir können uns unglaublich glücklich schätzen, ihn als Chief Hardware Officer bei Apple zu haben.“

Johny Srouji arbeitete schon für IBM und Intel

Johny Srouji wurde 1964 in Haifa, Israel, geboren. Er begann seine Karriere bei IBM und wechselte später zu Intel. Seit 2008 ist er bei Apple angestellt und startete direkt mit der Entwicklung des A4-Prozessors durch.

„Johny war ein unglaublicher Partner im Führungsteam und wird ein außergewöhnlicher Chief Hardware Officer sein“, sagt der designierte Apple-CEO John Ternus. „Ich freue mich darauf, in unseren neuen Rollen weiterhin eng mit ihm zusammenzuarbeiten.“

Laut einem Bericht von Bloomberg wird Johny Srouji ein aus fünf Bereichen aufgeteiltes Team rund um Hardware Engineering und Hardware Technologies leiten. „Im Rahmen dieser Umstrukturierung wurde ich gebeten, die Rolle des Chief Hardware Officer zu übernehmen und die Teams unter einem Dach zusammenzuführen“, sagt Johny Srouji in einem internen Memo. „Ich freue mich darauf, diese Teams zusammenzubringen, sie weiter zu integrieren und dazu beizutragen, dass wir noch innovativer werden, als wir es ohnehin schon sind. Wie ihr wisst, haben wir eine sehr spannende Roadmap vor uns, und ich bin überzeugt, dass unseren gemeinsamen Möglichkeiten keine Grenzen gesetzt sind.“