Wer ist eigentlich dieser John Ternus?

Am 1. September 2026 wird John Ternus den Chefposten bei Apple von Tim Cook übernehmen, das hat das Unternehmen gestern zu später Stunde bekannt gegeben. Aber wer ist dieser John Ternus überhaupt und was muss man über ihn wissen? Wir sind für euch auf Spurensuche gegangen.

John Ternus ist im Mai 1975 geboren und dürfte danach eine ganz normale amerikanische Kindheit erlebt haben. Ternus schloss 1997 sein Studium an der University of Pennsylvania mit einem Bachelor of Science in Ingenieurwissenschaften mit Schwerpunkt Maschinenbau ab. Für seine Abschlussarbeit entwickelte er einen mechanischen Fütterungsarm, der von eingeschränkten Personen nur durch Kopfbewegungen bedient werden konnte.

Bereits wenige Jahre später, genauer gesagt 2001, startete er mit nur 26 Jahren seine Karriere bei Apple. Im Produktdesign-Team war er unter anderem an der Entwicklung des Apple Cinema Display beteiligt. 2013 stieg er dann zum Vice President of Hardware Engineering auf und fokussierte sich fortan auf die Entwicklung von AirPods, Mac und iPad. Seit 2020 ist John Ternus auch direkt an der iPhone-Entwicklung beteiligt.

„Während seiner gesamten Zeit bei Apple hat John die Hardware-Entwicklung für eine Vielzahl bahnbrechender Produkte aus allen Bereichen geleitet. Dazu gehörten neue Produktreihen wie das iPad und die AirPods sowie zahlreiche Produktgenerationen der Mac-, Apple Watch- und iPhone-Reihen“, heißt es über den zukünftigen CEO auf der Apple-Webseite.

Es gibt kaum Details aus dem Privatleben von John Ternus

Den Apple-Fans dürfte John Ternus vor allem durch seine Auftritte auf Keynotes bekannt sein. Insbesondere im Rahmen der WWDC war er immer wieder zu sehen, hat 2018 das iPad Pro und 2019 den Mac Pro vorstellen dürfen.

Über das Privatleben von John Ternus ist bis dato so gut wie gar nichts bekannt. Über seine Familie oder private Angelegenheiten ist im Netz nichts zu finden – noch nicht einmal sein genauer Geburtstag. Es gibt nur eine einzige private Kleinigkeit aus den 1990er-Jahren: Damals war er an der University of Pennsylvania im Schwimmteam der Herren aktiv und konnte mindestens zwei Wettbewerbe gewinnen. Ob er heute noch, möglicherweise ausgestattet mit der Apple Watch, ins Becken steigt? Vielleicht werden wir es irgendwann erfahren.

Neben der öffentlichen Aussage in der Pressemitteilung von Apple hat sich John Ternus mittlerweile auch in einer kurzen Nachricht direkt an die Apple-Belegschaft gewandt. Dort schrieb er: „Wie ihr inzwischen wisst, hat Tim angekündigt, dass er die Rolle des Executive Chairman übernehmen wird, und im September werde ich Apples neuer CEO. Es war mir eine große Ehre, das Hardware-Entwicklungsteam zu leiten, an dieser bemerkenswerten Arbeit mitwirken zu dürfen und euch alle in Aktion zu sehen – entschlossen wie eh und je, alles für unsere Nutzer zu tun. Ich freue mich darauf, in meiner neuen Rolle sehr eng mit euch zusammenzuarbeiten. Selbstverständlich habe ich weiterhin vor, mich sehr aktiv einzubringen.“