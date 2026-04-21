DJI Power 1000 Mini: Kompakte Powerstation für unterwegs

Der eigentlich für seine Dronentechnologie bekannte Hersteller DJI hat eine neue Powerstation auf den Markt gebracht, die besonders für den Unterwegsgebrauch konzipiert ist. Die DJI Power 1000 Mini ist halb so groß wie ihr große Bruder, die „DJI Power 1000“ und kann binnen 58 Minuten zu 80 Prozent aufgeladen werden. Die Powerstation ist ab sofort für 579 Euro erhältlich (Amazon-Link).

Die 11,5 Kilogramm schwere Powerstation bietet eine maximale Leistung von 1000 Watt und kann damit ausgewählte 1200-W-Geräte über zwei USB-A-Anschlüsse, zwei AC-Steckdosen oder einen SDC-Anschluss aufladen. Die Station selbst könnt ihr per Solarpanel, Stromnetz oder über das Auto laden. Hierzu sind ein 400-W1-Autoladegerät und ein MPPT-Modul in der Station verbaut. Das DJI Power Autobatterie-Ladekabel bzw. das DJI Power MC4 Solarladekabel sind allerdings separat erhältlich. Das integrierte, ausziehbare 100-W-USB-C-Kabel könnt ihr zum Beispiel nutzen, um kleinere Geräte aufzuladen.

Die DJI Power 1000 Mini könnt ihr aber nicht nur unterwegs einsetzen, sondern auch zuhause betreiben. So seid ihr auch im Falle eines Stromausfalls weiter mit Energie versorgt – zumindest bis auch der Akku der DJI leer ist. Der Akku selbst soll auch nach 4000 Ladezyklen noch über 80 Prozent seiner Kapazität verfügen. Diverse verbaute Sicherheitsmechanismen sollen die Station vor Überhitzung schützen und sie auch für den Einsatz in höher gelegenen Gebieten geeignet machen.

Die DJI Power 1000 Mini ist ab sofort erhältlich

Die integrierten SDC-Anschlüsse sorgen dafür, dass ihr weitere Produkte aus dem Hause DJI über die DJI Power 1000 Mini mit Strom versorgen könnt. Die DJI Power 1000 Mini ist ab sofort über den DJI-Store sowie zum Beispiel über Amazon erhältlich. Der reguläre Verkaufspreis liegt bei 579 EUR. Zum Produktstart könnt ihr euch im Store mit dem Code NEWPOWERMINI bis zum 3. Mai noch 10 Euro Rabatt sichern.