LOTTO 6 aus 49 mit 50 Mio. Jackpot: 3 Felder für 10 Cent statt 4,70€

LOTTO 6 aus 49, der deutsche Klassiker, bietet morgen einen Rekord-Jackpot mit 50 Millionen Euro! Wer sein Glück auf die Probe stellen möchte, kann bei Lotto24 3 Felder für nur 10 Cent statt 4,70 Euro tippen, wenn dazu unser Link verwendet wird. Die Chancen bei LOTTO liegen weiterhin bei 1:140 Millionen, aber das Investment ist aktuell so günstig, dass man einen Versuch starten kann.

LOTTO 6 aus 49: bis Samstag, 1. August um 18:45 Uhr – drei Felder für 10 Cent statt 4,70 Euro (zum Angebot)

Angebot für neue Kundinnen und Kunden

So könnt ihr mitmachen

Dafür müsst ihr nicht einmal die Lotto24-App herunterladen. Es reicht, die gewünschten Felder direkt im Browser auszufüllen und den Spielschein abzuschicken. Über unseren Link könnt ihr drei Tippfelder auswählen und zahlt dafür lediglich 10 Cent. Wer sich die Zahlen nicht selbst aussuchen möchte, kann sie bequem per Zufallsgenerator erstellen lassen. Und keine Sorge: Sollte der große Gewinn gelingen, erheben wir selbstverständlich keinen Anspruch auf einen Anteil – vermeidet nur besser, dieselben Zahlen wie wir zu tippen.

Habt ihr euren Spielschein im Browser abgegeben, könnt ihr euch anschließend mit eurem Konto auch in der Lotto24-App anmelden. Dort lassen sich alle abgegebenen Scheine sowie mögliche Gewinne einsehen. Bei meiner letzten Teilnahme kam die Gewinnbenachrichtigung sogar direkt per E-Mail – allerdings hatte ich leider nur zwei richtige Zahlen. Wir drücken euch die Daumen und wünschen viel Glück. Und falls es tatsächlich zum großen Gewinn reicht, dürft ihr gerne an uns denken.

Gewinnwahrscheinlichkeiten: 1:140 Millionen. Teilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter: www.buwei.de. Als lizenzierter Lotterievermittler gelistet. Der Rabatt in Höhe von 4,60 Euro ist ab 4,70 Euro Mindestumsatz gültig. Nur für Neukunden der LOTTO24 AG. Kann nur 1 Mal eingelöst werden. Registrierung und Altersverifizierung auf lotto24.de erforderlich.