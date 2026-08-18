Anker Nano: Netzteil mit Display kaufen, Netzteil ohne Display geschenkt bekommen

Das ist doch mal ein guter Deal: Wenn ihr das aktuell reduzierte Anker Nano mit intelligentem Display für nur 27,98 Euro statt 39,99 Euro kauft, bekommt ihr ein weiteres Anker-Netzteil gratis dazu. Es handelt sich zwar um eine ältere Version, die maximal 20 Watt liefert, doch für iPhone und iPad ist das durchaus ausreichend. Mit dazu gibt es noch ein USB-C-Kabel. Der Wert liegt aktuell bei 9,47 Euro, wobei das Set ehemals 17,99 Euro gekostet hat. Legt für den Deal einfach beide Ladegeräte in den Warenkorb!

In meinem umfangreichen Test des Anker Nano mit Display habe ich dem Netzteil ein zeitgemäßes Auftreten sowie eine ausgereifte Technik bescheinigt. Da das Ladegerät automatisch erkennt, welches Gerät gerade angeschlossen ist, passt es die Ladeleistung optimal an. Egal ob iPhone, iPad oder ein anderes Gerät zum Einsatz kommt. Das integrierte Display beschränkt sich dabei nicht nur auf hübsche Animationen, sondern zeigt zusätzlich den aktuellen Ladestand in Prozent an, sodass ein kurzer Blick vollkommen genügt, um über den Fortschritt informiert zu sein.

Modernes Netzteil zum kleinen Preis

Zudem trägt die fortschrittliche Technik dazu bei, dass der Ladevorgang bis zu 20 Grad kühler abläuft und dadurch spürbar effizienter arbeitet. Auch das integrierte 3-Phasen-Laden zahlt auf diesen Effekt ein, indem es den Akku besonders schonend auflädt. Ist ein Display bei einem Ladegerät nun tatsächlich unverzichtbar? Nein, zwingend notwendig ist es nicht. Trotzdem stellt es eine willkommene Extra-Funktion dar, da es hilfreiche Einblicke in den Ladestatus liefert. Damit bietet das Display einen echten Zusatznutzen und rechtfertigt seinen Platz am Gerät durchaus.

Insofern ihr ohnehin einen Blick auf das Anker Nano geworfen habt, gibt es beim aktuellen Deal nicht nur das Netzteil mit Display, sondern ein zweites Netzteil ohne Display gratis mit dazu.