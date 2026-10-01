Apple Stores erhalten „Do Not Open“-Kartons mit geheimen Inhalt

Am 13. Oktober soll Apple drei neue Produkte vorstellen, das haben wir bereits aus der Gerüchteküche erfahren. Neben überarbeiteten Generationen des HomePod mini und Apple TV soll es auch eine ganz neue Produktkategorie geben, nämlich einen Smart Home Hub. Nun gibt es weitere spannende Details aus den Apple Stores.

Anscheinend sollen dort ab dem 8. Oktober, das wäre nächste Woche Donnerstag, bereits Neuheiten präsentiert werden. Wie MacRumors aus mindestens zwei unabhängigen Quellen erfahren hat, haben Apple Stores Kartons mit der Aufschrift „Do Not Open Until October 8“ (Nicht vor dem 8. Oktober öffnen) erhalten.

Was könnte drinstecken? Theoretisch könnte es sich um Marketing-Materialien für das iPhone Duo handeln, in diesem Fall wäre eine Geheimhaltung bis zu einem bestimmten Datum aber nicht wirklich notwendig. Immerhin wurde das iPhone Duo bereits vorgestellt und auch auf der ganzen Welt auf speziellen Events vorgeführt.

Apple Smart Home Hub: Wann geht es im Oktober los?

Wahrscheinlicher ist es, dass es sich um Materialien für unangekündigte Produkte handelt. Und auch hier sind HomePod mini und Apple TV nicht unbedingt heiße Kandidaten, immerhin soll sich bei ihnen äußerlich (und auch beim Produktnamen) nichts verändern.

Bleibt also nur noch der Smart Home Hub von Apple. Hier war ja bisher vor allem der 13. Oktober als Datum im Gespräch – es war bisher aber nicht die Rede davon, ob es sich dabei um den Verkaufsstart oder die erstmalige Präsentation handelt. Nun haben wir mit dem auf den „Do Not Open“-Kartons angegebenen 8. Oktober, noch ein weiteres Datum, an dem es spannend werden könnte.

Ich gehe fest davon aus, dass wir spätestens Anfang der kommenden Woche mit weiteren Details versorgt werden. Es ist schwer vorstellbar, dass insbesondere Mark Gurman nicht noch an irgendwelche Informationen gelangt.