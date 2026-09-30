Drei neue Apple-Produkte am 13. Oktober geplant

Es hat sich ja in den vergangenen Wochen schon angekündigt, dass Apple im Oktober noch einmal neue Produkte präsentieren wird. Nun erfahren wir konkrete Details aus der Gerüchteküche, die natürlich vom Chefkoch Mark Gurman stammen. Für das Magazin Bloomberg berichtet er, dass Apple am 13. Oktober gleich drei neue Produkte vorstellen soll.

Dann soll es Updates für den Apple TV und den HomePod mini geben. Beide sollen ihr bekanntes Design beibehalten, aber mehr Leistung unter der Haube bekommen, um Siri AI zu unterstützen. Den HomePod mini soll es künftig in neuen Farben geben, darunter Pink und Grün.

Apples Smart Home Hub soll an den iMac G4 erinnern

Deutlich spannender dürfte es um den neuen Smart Home Hub von Apple werden, immerhin eine ganz neue Produktkategorie in Cupertino. Das Gerät soll über ein quadratisches Display mit einer Diagonalen von 6 Zoll verfügen, eine FaceTime-Kamera bieten und an der Wand montiert werden. Zusätzlich soll es eine Variante mit Standfuß geben, dessen Design Mark Gurman wie folgt beschreibt.

Das Gerät ist ungefähr so dick wie ein iPhone, und sein Display ist von einem viertel Zoll breiten, schwarzen Rahmen umgeben, der an ältere iPads erinnert. Es hat abgerundete Ecken und keine scharfen Kanten. Das Gerät hat keinen Akku, muss also ständig am Strom angeschlossen sein, und es gibt keine Lautstärke- oder Ein-/Aus-Tasten. Der Bildschirm sitzt über einem runden Metallsockel mit mehreren Ringen aus perforierten Lautsprecheröffnungen und ist über einen polierten Metallarm damit verbunden. Nutzer können das Display manuell nach vorne oder hinten neigen.

Zur Stromversorgung soll bei beiden Varianten USB-C zum Einsatz kommen. Neben einer Unterstützung für Apple Home und Smart Home Geräte soll das Produkt auch Unterstützung für andere Apps bieten, wie etwa Kalender, Nachrichten, Fotos, Erinnerungen oder Apple Music.