Orico PixCharge: Powerbank mit Pixel-Display für Animationen

Wenn man denkt, man hat schon alles gesehen, kommt wie aus dem Nichts eine E-Mail aus Asien. So auch vor ein paar Tagen, als uns Orico PixCharge vorgestellt wurde. Eine Powerbank mit einem integrierten LED-Display, das auf 256 Pixeln bunte Animationen anzeigen kann. Grund genug, sich das Teilchen einmal genauer anzusehen.

Bevor wir zu den Eindrücken aus der Praxis kommen, werfen wir erst einmal einen Blick auf die Details. Offiziell soll die Powerbank 59,99 Euro kosten, was natürlich ein absolut absurder Preis wäre. Seit mehr als einem Monat wird die Orico PixCharge Powerbank in allen vier Farben für 35,99 Euro angeboten. Noch bis Sonntag kommt ihr das schwarze Modell dank 20-Prozent-Coupon für 28,79 Euro.

Die rund 7,6 x 7,1 x 2,3 Zentimeter große Powerbank hat gerade einmal eine Kapazität von 5.000 mAh. Das reicht also gerade einmal aus, um ein iPhone aufzuladen. Allerdings: Die Ladeleistung per USB-C, es gibt nur einen Anschluss und immerhin ein kleines Kabel, das als Schlaufe getarnt ist, beträgt gerade einmal 15 Watt. Das ist alles andere als modern. Auch die Verarbeitung der Powerbank selbst wirkt alles andere als hochwertig.

Was kann die Orico PixCharge Powerbank mit 256 Pixeln anstellen?

Aber vielleicht holt das Display ja alles raus? Die erste schlechte Nachricht habe ich direkt für euch: Die Auflösung beträgt gerade einmal 16 x 16 Pixel. Das reicht für ein paar Retro-Pixel-Animationen und durchaus auch für Zahlen, bei Buchstaben wird es bei dem begrenzten Platzangebot aber schon schwierig.

Gesteuert wird die ganze Geschichte über die App iDotMatrix, die leider alles andere als übersichtlich aufgebaut ist. Am Ende habe ich hier aber doch ein paar nette Funktionen entdeckt, wie etwa Uhrzeit-Anzeigen oder auch ein Scoreboard zum Zählen von Punkten.

Und auch hier gibt es aber direkt wieder ein großes Aber: Stoppuhr, Timer oder auch das Scoreboard können ausschließlich über die App bei bestehender Bluetooth-Verbindung zum iPhone aktiviert und gesteuert werden. Und damit ist die ganze Geschichte nicht annähernd so spannend, als könnte man die ganzen Sachen direkt mit Knöpfen am Gerät steuern.

Wenn ihr ganz hart im Nehmen seid und Lust auf ein Abenteuer habt, dann schaut euch die Orico PixCharge Powerbank gerne mal selbst an. Sagt aber später nicht, dass ich euch nicht gewarnt hätte…