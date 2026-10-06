Needit Drive One 2: Mit Blitzer.de-Integration für 21,99 Euro

Bis vor ein paar Monaten war ja der Ooono Co-Driver die erste Wahl, wenn es um Verkehrswarner für Autos ging. Seitdem dort die Kooperation mit Blitzer.de gekündigt wurde, hat die Qualität der Meldungen aber drastisch nachgelassen. Vor allem mobile Blitzer werden nicht mehr so zuverlässig gemeldet. Und genau hier kommt Needit Drive One 2 ins Spiel.

Das kleine Gadget wirbt nämlich damit, offizieller Partner von Blitzer.de zu sein – und ohne Abo auf die entsprechenden Daten zuzugreifen. Regulär bezahlt man für den kleinen Verkehrswarner, der sich automatisch mit dem Smartphone und der dazugehörigen App verbindet, 34,99 Euro. Zuletzt lag der Preis zwischen 24 und 29 Euro, während der Prime Deal Days sinkt er auf 21,99 Euro. Das ist zwar nur eine kleine Ersparnis, mit einem Blick auf den Preisverlauf allerdings der bisher beste Kurs bei Amazon.

Warnung vor Blitzern ist offiziell verboten und kann deaktiviert werden

Die Nutzung von Gadgets wie dem Needit Drive One 2 ist in Deutschland offiziell erlaubt, allerdings nur für Warnungen vor Stau und Gefahren wie etwa Baustellen. Die Warnung vor Radarfallen ist während der Fahrt verboten und kann in den Einstellungen deaktiviert werden.

Der Erfolg von Geräten dieser Art ist aber wohl nicht unbedingt darauf zurückzuführen, dass sie für Warnungen vor Staus oder Baustellen genutzt werden. Am Ende des Tages ist jeder Fahrer und jede Fahrerin selbst dafür verantwortlich, welche Geräte im Auto genutzt werden und mit welcher Geschwindigkeit man von A nach B kommt.

Ich kann an dieser Stelle nur für mich persönlich sprechen: Einen Needit Drive One 2 oder einen Oooono Co-Driver habe ich noch nie benutzt. Und in über 20 Jahren bin ich bisher ein einziges Mal geblitzt worden: Mitten in der Nacht auf einer komplett leeren Autobahn in einer Baustelle mit knapp 80 Kilometern pro Stunde, weil ich ein 60er-Schild übersehen habe. Bisher bin ich mit meiner Quote recht zufrieden…