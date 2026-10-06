Nuki Smart Lock Go wieder für 109 Euro im Angebot

Es ist für uns der zuverlässigste Smart Lock Hersteller und rund um Nuki gibt es immer wieder gute Bundle-Angebote im Netz. Wenn ihr erst einmal auf das Zubehör wie etwa ein Keypad verzichten könnt, gibt es jetzt bei Amazon während der Prime Deal Days ein gutes Angebot für das Nuki Smart Lock Go. Das ist das einfache Einsteiger-Modell des österreichischen Herstellers, das auf bewährte Technik setzt.

Regulär kostet das Nuki Smart Lock Go 149 Euro. Im Internet-Preisvergleich ist es mit derzeit 135 Euro immerhin ein bisschen günstiger. Bei Amazon gibt es ein exklusives Angebot für Prime-Mitglieder, die nur 109 Euro zahlen. Damit kommen wir fast an das Black Friday Angebot aus 2025 heran, bei dem 99 Euro angesetzt waren.

Das alles kann das Nuki Smart Lock Go

Das Nuki Smart Lock Go ist eine Weiterentwicklung der vierten Generation, für die noch 189 Euro gefordert wurden. Trotzdem ist mit WLAN bereits mehr und bessere Technik integriert. Um dieses für den Fernzugriff zu nutzen, wird allerdings eine einmalige Zahlung von 49 Euro gefordert. Alternativ kann man den Fernzugriff per Matter over Thread und einem passenden Border Router, wie etwa einem Apple TV, kostenlos nutzen.

Es ist aber auch problemlos möglich, das Nuki Smart Lock Go ausschließlich lokal via Bluetooth zu nutzen. Nuki ist dabei sogar einer der wenigen Hersteller, bei denen man komplett auf eine Registrierung verzichten kann.

Ob das Nuki Smart Lock Go an deine Haus- oder Wohnungstür passt, kannst du ganz einfach mit dem Kompatibilitätscheck auf der Nuki-Webseite einsehen. Wichtig zu wissen: Wenn du von innen und außen gleichzeitig einen Schlüssel in deine Tür stecken kannst, dann ist keine bauliche Veränderung notwendig. Das Nuki lässt sich nach einem Auszug auch wieder rückstandslos entfernen. Außerdem ist das Smart Lock von außen nicht sichtbar und falls gewünscht, kannst du die Tür auch weiterhin mit dem Schlüssel öffnen.

Später lässt sich auch das mit vier AA-Batterien betriebene Nuki Smart Lock Go mit allen Zubehör-Produkten des Herstellers erweitern. Etwa der Nuki Fob als Schlüssel-Ersatz für Kinder oder die Haushaltskraft, oder auch dem Nuki Keypad 2 inklusive Fingerabdrucksensor. Ebenso gibt es ein aufladbares Power-Pack als Alternative zu den herkömmlichen AA-Batterien.