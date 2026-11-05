Sharp CP-DS10: Neue Qi2-Dockingstation mit integriertem Bluetooth-Lautsprecher

Wer sich noch an die früheren Lautsprecher-Dockingstationen für Apple-Geräte erinnert, dürfte an der Sharp CP-DS10 Gefallen finden. Sharp greift das gerade beschriebene Konzept auf und bringt es technisch in die Gegenwart. Die neue 4-in-1-Lade- und Audio-Dockingstation kombiniert kabelloses Smartphone-Laden, eine Apple Watch-Unterstützung, einen zusätzlichen USB-C-Ladeanschluss und einen integrierten Bluetooth-Stereolautsprecher in einem Gerät. Vorgestellt wurde das CP-DS10 auf der IFA 2026, inzwischen ist es in Deutschland erhältlich.

Im Mittelpunkt steht ein Qi2-zertifiziertes Ladepad, das kompatible Smartphones mit bis zu 15 Watt kabellos auflädt. Dank magnetischer MagSafe-Ausrichtung sitzt das Smartphone passend auf der Ladefläche. Ein weiteres spannendes Detail ist der mitgelieferte, abnehmbare Lade-Dongle für die Apple Watch. Wird dieser gerade nicht benötigt, lässt er sich entfernen und der Anschluss stattdessen zum Laden eines USB-C-Geräts verwenden. Ein zusätzlicher USB-C-Port auf der Rückseite versorgt weiteres Zubehör, beispielsweise kabellose Kopfhörer, mit Strom. Dieser Anschluss liefert laut Sharp 5 Volt bei 2 Ampere.

Sharp hat beim CP-DS10 auch an die StandBy-Funktion von Apple gedacht. Wird ein kompatibles iPhone während des Ladevorgangs horizontal auf dem Dock platziert, kann es beispielsweise als Wecker, Fotodisplay, Kalender oder Informations-Dashboard dienen. Gerade auf dem Nachttisch ist diese Kombination praktisch: Das iPhone lädt über Nacht, während wichtige Informationen direkt auf dem Display sichtbar bleiben. Auch auf dem Schreibtisch oder in der Küche lässt sich die Dockingstation als zentraler Lade- und Informationspunkt einsetzen.

Bluetooth-Stereo mit bis zu 40 Watt

Neben den Ladefunktionen kommt bei der Neuerscheinung auch die Audiowiedergabe nicht zu kurz: Dafür integriert Sharp zwei 2-Zoll-Neodym-Lautsprechertreiber, die über Bluetooth 5.3 mit Smartphone oder anderen kompatiblen Geräten verbunden werden. Die maximale Ausgangsleistung gibt der Hersteller mit bis zu 40 Watt an. Die gemessene RMS-Ausgangsleistung beträgt hingegen 14 Watt. Unterstützt wird der Bluetooth-Standard mit den Profilen A2DP und AVRCP sowie dem Audiocodec SBC. Die Wiedergabe erfolgt in Stereo über zwei Audiokanäle. Bedient wird das Gerät wahlweise über die Direkttasten am Gehäuse oder eine Fernbedienung. Eine LED-Anzeige und ein automatischer Standby-Timer gehören ebenfalls zur Ausstattung.

Die Dockingstation misst 205 x 122 x 108 Millimeter und bringt rund 920 Gramm auf die Waage, so dass sie problemlos auf einem Nachttisch, einer Küchenarbeitsplatte oder einem Schreibtisch Platz findet. Im Standby-Modus liegt die Leistungsaufnahme laut Hersteller unter 0,5 Watt. Für den Betrieb benötigt das Gerät ein externes Netzteil mit 12 Volt und 4 Ampere. Zum Lieferumfang gehören neben der Dockingstation ein Netzadapter mit Steckdosenaufsatz, der Lade-Dongle für die Apple Watch sowie die Bedienungsanleitung.

Nach der Vorstellung auf der IFA 2026 ist die Sharp CP-DS10 inzwischen in Deutschland erhältlich. Angeboten wird die Dockingstation in Graphite Black (BK) und Cloud Grey (GY). Bei Amazon ist das Modell bisher noch nicht verfügbar, dafür allerdings im OTTO Online-Shop für 109 Euro. Weitere Infos gibt es auch auf der offiziellen Produktseite bei Sharp sowie im eingebundenen YouTube-Video zur Neuerscheinung.