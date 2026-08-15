Sind Kamera-Gimbals nur etwas für Content-Creator oder auch für den Familienurlaub?

In den letzten Monaten gab es auf YouTube etliche Video-Beiträge rund um die neuen Kamera-Gimbals von DJI. Gleich zwei neue Modelle sind auf den Markt gekommen: Der einfache Osmo Pocket 4 und der verbesserte Osmo Pocket 4P mit zusätzlicher Telekamera. Aber sind die Teile nur etwas für Content-Creator oder kann man sie tatsächlich auch für private Zwecke verwenden, etwa für ein Video des Familienurlaubs? Genau das habe ich für euch herausgefunden.

Der DJI Osmo Pocket 4P in meinem beruflichen Einsatz

Denn eines ist klar: Für meine beruflichen Zwecke, das Aufzeichnen von kurzen oder längeren Video-Schnipseln für YouTube-Videos, sind die beiden Kamera-Gimbals perfekt geeignet. Wir haben dafür lange Zeit auf das iPhone gesetzt, da wir das ja eh immer dabei haben. Mit Smartphone-Gimbal und USB-C-Adapter für die drahtlosen Mikrofone war dieses Setup am Ende des Tages aber auch alles andere als handlich.

Aktuell setze ich hier auf das DJI Osmo Pocket 4P. Dank der zusätzlichen Linse mit Dreifach-Zoom komme ich deutlich näher an Objekte heran, kann aber auch tolle Portraits mit Unschärfe-Objekt aufnehmen. Zudem können zwei drahtlose Mikrofone direkt mit der Kamera gekoppelt werden. Dank des internen Speichers und des schnellen USB-C-Ports sind die aufgenommenen Videos dann super schnell auf dem Mac. Und gleichzeitig ist der DJI Osmo Pocket 4P noch so klein, dass er auch in die Hosentasche passt.

Aber wie sieht es im Familienurlaub aus?

Bewegte Bilder aus dem Familienurlaub werden mittlerweile mit dem iPhone aufgezeichnet. Die dicken Camcorder, wie wir sie von früher kennen, gehören längst der Vergangenheit an. Hier können DJI Osmo Pocket 4 oder noch besser die leistungsstärkere 4P eine tolle Alternative sein. Sie sind klein und handlich, zudem einfach zu bedienen. Während mein Sohn es hinbekommt, bei der Videoaufnahme ständig die Finger vor die Linsen zu halten, kann er den Kamera-Gimbal einfach am Griff festhalten. Kleine Wackler werden dabei noch besser ausgeglichen.

Und bei den Videos muss man eines sagen: Die DJI Osmo Pocket liefert selbst im Vergleich zum iPhone 17 Pro noch einmal eine spürbar bessere Bildqualität. Mit 1 Zoll sind die beiden Kamera-Sensoren deutlich größer als die des iPhones. Spürbar wird dieser Unterschied vor allem bei schlechten Lichtverhältnissen, wie ihr auch in meinem ausführlichen YouTube-Video sehen könnt. Schaut gerne mal rein, um noch mehr Details rund um die DJI Osmo Pocket 4P zu erfahren.

Das ist mein Fazit

Wenn ihr euch im privaten oder beruflichen Umfeld viel mit Videos beschäftigt, dann können diese Kamera-Gimbals eine echte Bereicherung sein. Anstelle des DJI Osmo Pocket 4 mit nur einer Linse würde ich aber definitiv zum verbesserten Osmo Pocket 4P greifen. Die zweite Linse ermöglicht so viel mehr Möglichkeiten, ganz egal, ob es um weiter entfernte Objekte, Detailaufnahmen oder Portrait-Shots mit einem unscharfen Hintergrund geht. Zur Auswahl stehen die Standard-Combo für 599 Euro oder die etwas größere Vlog-Combo für 689 Euro. Einen passenden Zusatz-Akku hat euch mein Kollege Freddy bereits vorgestellt.