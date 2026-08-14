Diese wunderschöne App bringt eure Fotos auf den virtuellen Globus

Die Idee ist sicherlich nicht neu und dank Apples Foto-Bibliothek und der MapKit-API lässt sich die ganze Geschichte lokal auf dem Gerät umsetzen. Dank der gespeicherten Geo-Informationen in euren Bildern können diese ganz einfach auf eine Weltkarte gesetzt werden. So erfahrt ihr im Handumdrehen, wie viele Orte oder Länder ihr in den letzten Jahren besucht habt. Und genau auf dieses Prinzip setzt auch die App, die wir euch heute vorstellen.

Der Name „Atlas Photos Map of Travels“ (App Store-Link) ist vielleicht etwas sperrig, ansonsten hat die französische Entwicklerin Camille Haïdar jedoch einen richtig tollen Job gemacht. Die iPhone-App sieht wunderbar aus, bietet viele Funktionen und weckt vor allem die Erinnerungen, die irgendwo in eurer Foto-Bibliothek schlummern.

Richtig cool wird es direkt beim ersten Start, wenn ihr der iPhone-Anwendung den Zugriff auf eure Fotos gewährt habt (alle Daten bleiben lokal auf dem Gerät): Ihr fliegt über den Globus und besucht alle Länder, in denen ihr bereits mit dem iPhone Fotos geknipst habt.

Die iPhone-App lässt euch Erinnerungen auf einem Globus entdecken

Danach könnt ihr eure Erinnerungen manuell durchsuchen und euch zum Beispiel auf dem Globus umsehen. Jede Stelle auf der Weltkarte, an der ihr ein Foto geschossen habt, wird in der Atlas-App markiert. Ihr könnt die Bilder anschauen oder die Auswahl nach Jahren und Monaten noch genauer filtern.

In eurem persönlichen Passport könnt ihr Länder auch aus einer Liste auswählen und bekommt dann alle Trips aus der Vergangenheit mit den passenden Bildern angezeigt. Alternativ könnt ihr sogar einen Tag im integrierten Kalender auswählen und so direkt zu den Bildern gelangen, die ihr damals aufgenommen habt. Und dann gibt es noch die Recap-Funktion. Hier gibt es etliche Statistiken und kleine Animationen, die eure Urlaube noch einmal visualisieren. Ihr könnt auch auf einen Blick sehen, welche Städte ihr bereits wie oft besucht habt.

Letzteres ist eine der wenigen Premium-Funktionen in der sonst weitestgehend kostenlos nutzbaren App. Ich finde das Werk wirklich beachtlich und kann einen Download empfehlen. Nicht ganz einverstanden bin ich mit dem Bezahlmodell für die Plus-Version, denn es werden 2,99 Euro pro Monat, 22,99 Euro pro Jahr oder 69,99 Euro für eine lebenslange Lizenz gefordert. Das ist einfach viel zu viel. Die kostenlosen Funktionen sind, wie zuvor erwähnt, aber auch einen Blick wert.