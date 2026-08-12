TheFlightWall im Test: LED-Anzeige liefert Flugzeugdaten direkt an die Wand

Vor einigen Wochen wurde ich auf Social Media regelrecht mit Werbung zu TheFlightWall (zur Webseite) bombardiert. Je öfter ich die LED-Anzeige sah, desto spannender fand ich die ganze Geschichte. Und was soll ich groß sagen? Mittlerweile steht ein Testgerät bei mir zu Hause. Heute möchte ich meine Erfahrungen schildern.

TheFlightWall ist ein 32 x 16 Zentimeter großer LED-Bildschirm mit einer Auflösung von 128 x 64 Pixeln. Was erst einmal nach nicht viel klingt, sind am Ende des Tages dann aber doch stolze 8.192 einzeln ansteuerbare LEDs. Und genau diese kleinen Lichter sorgen dafür, dass Informationen sehr gut abgelesen werden können.

Im Mittelpunkt stehen dabei Flugdaten. TheFlightWall kann dabei zwei unterschiedliche Sachen anzeigen: Entweder Live-Daten zu Flugzeugen in eurer Umgebung oder einer Region eurer Wahl. Oder alternativ den Fortschritt eines konkreten Flugs. Letzteres ist vor allem dann spannend, wenn zum Beispiel jemand aus der Familie mit dem Flugzeug unterwegs ist. Dann können die Daheimgebliebenen den Flug einfach über TheFlightWall verfolgen, ganz ohne Smartphone oder Tablet.

So wird TheFlightWall eingerichtet

Zunächst muss der LED-Bildschirm, der entweder aufgestellt oder aufgehängt werden kann, aber erst einmal eingerichtet werden. Die Stromversorgung erfolgt über ein leider fest im Gehäuse verankertes USB-A-Kabel mit einer Länge von 175 Zentimetern. Der Stromverbrauch selbst ist verschwindend gering, mein USB-Netzteil von Anker hat nur 1 Watt angezeigt. TheFlightWall ist also definitiv für den Dauerbetrieb geeignet.

Für die Einrichtung und Konfiguration ist der Download der TheFlightWall-App erforderlich. Über die iPhone-App scannt man einen QR-Code auf dem LED-Bildschirm und stellt dann eine Verbindung zum heimischen WLAN her. Das alles ist eine Sache von wenigen Minuten. Direkt danach können in der App die gewünschten Einstellungen vorgenommen werden.

Zunächst wird ein Bereich für die Flugverfolgung festgelegt. Das kann ein eigens markierter Bereich auf der Karte oder auch einfach nur ein Radius um den Wohnort sein. Zudem gibt es einen Filter für Flugzeugtypen, Airlines, Höhe und Geschwindigkeit. So kann ziemlich gut eingegrenzt werden, welche Flieger auf TheFlightWall erscheinen sollen – oder ihr lasst einfach alles anzeigen, was bei euch so durch die Gegend fliegt.

Im zweiten Bereich kann das Anzeigenlayout angepasst werden. Hier stehen aktuell vier verschiedene Designs zur Verfügung. Außerdem kann eingestellt werden, was der LED-Bildschirm anzeigen soll, wenn gerade kein Flugzeug in der Nähe ist. Ich habe mich hier für die Uhrzeit entschieden. Ebenso gibt es einen frei konfigurierbaren Zeitplan, um die Anzeige beispielsweise nachts komplett zu deaktivieren oder stark zu dimmen.

Einzelne Einstellungen lassen sich auch speichern und später wieder aktivieren. Das ist praktisch, wenn man zwischendurch eine alternative Region tracken möchte.

Das alles kann TheFlightWall anzeigen

TheFlightWall zeigt üblicherweise ein farbiges Icon der Airline an, den Namen der Airline sowie die Kürzel von Start- und Zielflughafen und den Flugzeugtyp.

In den unteren beiden Zeilen könnt ihr entweder technische Daten wie Höhe, Geschwindigkeit und Flugrichtung oder aber Start- und Zielort in ausgeschriebener Form anzeigen.

Ebenso können in der App Flugnummern hinterlegt werden, um einen konkreten Flug zu verfolgen. Hier werden in den unteren beiden Zeilen dann zum Beispiel ein Fortschrittsbalken, die zurückgelegte Distanz oder der Ort, über den das Flugzeug gerade fliegt, angezeigt.

Ich bin begeistert und habe noch viel mehr Wünsche

Ich persönlich bin von der Idee von TheFlightWall begeistert. Auch mein Sohn hat sich sehr interessiert gezeigt und wollte sofort wissen, was auf dem Bildschirm alles angezeigt wird und wofür die einzelnen Kürzel gelten.

Gleichzeitig habe ich etliche Wünsche, die hoffentlich vom Entwicklerteam hinter diesem Gadget noch eingebaut werden. Dabei geht es um kleine Details wie etwa das Datumsformat, das bisher nur auf Englisch verfügbar ist. Aber auch um konkrete Funktionen, wie Entfernung zwischen Standort und Flugzeug. Wenn die auf TheFlightWall angezeigt würde, könnte man direkt erkennen, wann sich ein Blick aus dem Fenster lohnt, um das Flugzeug selbst zu entdecken.

Prinzipiell könnte man auf dem LED-Bildschirm natürlich noch viel mehr anzeigen, etwa Kalendereinträge, Benachrichtigungen oder Fußballergebnisse. Das ist aber wohl nicht unbedingt Sinn der Sache. Ich finde es gut, wenn man sich auch zukünftig auf Flugzeuge konzentriert – und vielleicht noch ein paar coole Uhr-Designs dazu kommen.

Aber was kostet der Spaß überhaupt? Inklusive Versand kostet TheFlightWall derzeit 154,95 Euro. Die Hardware-Kosten sind vermutlich deutlich niedriger, man darf hier aber auch die Software und die Datenquellen nicht vergessen. Ein Abo oder Ähnliches ist nach dem Kauf nicht notwendig.