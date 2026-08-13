Bei Apple gibt es erneut einen Umbruch in der Personalsituation: Apple-Pay-Chefin Jennifer Bailey verlässt das Unternehmen im Oktober, um in den Ruhestand zu gehen. Gleichzeitig übernimmt Nick Gatten die Aufgaben von Katherine Adams, die ebenfalls 2026 in Rente geht. Das sind die Details.

Jennifer Bailey ist seit 2003 bei Apple angestellt und zeichnet sich verantwortlich für die Bereiche Apple Pay und Apple Wallet. In einer Mitteilung erklärte Eddy Cue jedoch, dass Bailey dem Unternehmen in beratender Funktion erhalten bleibt.

Unter der Führung von Bailey hat Apple Pay die Art und Weise verändert, wie Millionen von Nutzern und Nutzerinnen sowohl lokal als auch digital bezahlen. Gleichzeitig sorgt Apple Pay dafür, dass Zahlungen sicherer und privater sind. Darüber hinaus begleitete sie auch die Entwicklung und das Wachstum von Apple Wallet als auch Apple Card.

Bloomberg bezeichnet Baileys Rücktritt als „großen Verlust“ für das Unternehmen. Wer die Position künftig bekleiden wird, ist bisher nicht bekannt.

Nick Gatten soll sich um Regierungsangelegenheiten kümmern

Da Apples Katherine Adams Ende des Jahres in den Ruhestand geht, übernimmt Nick Gatten Anfang 2027 ihre Aufgaben. Bisher war Gatten für American Airlines tätig und hat dort den Job „Vice President of Government Affairs“ innegehabt. Er bringt also sehr viel Expertise mit, wenn es um politische Angelegenheiten geht, die für Apple immer wichtiger werden.

Wie Bloomberg berichtet, ist Gatten Republikaner, der wohl einen guten Draht zur Trump-Regierung pflegt. Gatten wird eng mit Tim Cook zusammenarbeiten, der seinen Posten als Apple-Chef am 1. September räumt, aber weiterhin als „Executive Chairman“ für Apple tätig bleibt. In seiner neuen Rolle soll Cook den Kontakt zu politischen Entscheidungsträgern und Regierungen weltweit pflegen.