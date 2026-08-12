Neue Partnerschaft: Smarte Bosch-Thermostate fürs Enpal-Energie-Ökosystem

Enpal und Bosch bauen ihre bestehende Partnerschaft aus: Nachdem die Bosch-Wärmepumpe bereits seit 2023 Teil des Enpal-Portfolios ist, kommen nun smarte Heizkörper-Thermostate hinzu. Seit Juli 2026 können Neukunden und -kundinnen die Bosch Smart Home-Thermostate beim Kauf einer Enpal-Wärmepumpe erhalten. Damit wollen die Unternehmen nicht nur Wärme erzeugen, sondern auch deren Nutzung im Haushalt digitaler und effizienter steuern.

Im Mittelpunkt steht das Bosch Smart Home Heizkörper-Thermostat II [+M]. Es kann die Heizleistung anhand von Zeitplänen, Raumtemperatur, Automationen und Anwesenheit regeln. Die Idee dahinter ist simpel: Die Heizung soll möglichst nur dann arbeiten, wenn tatsächlich Wärme benötigt wird. Gerade weil Raumwärme laut Enpal rund 70 Prozent des Energieverbrauchs privater Haushalte ausmacht, sehen die Partner hier großes Potenzial für Einsparungen.

Die Thermostate sollen dabei nicht isoliert arbeiten, sondern Teil des bereits vernetzten Enpal-Systems werden. Solarstrom, Batteriespeicher, Wärmepumpe und Heizkörper lassen sich dadurch stärker zusammendenken. So soll beispielsweise die Nutzung der erzeugten Energie besser mit dem Wärmebedarf im Haus abgestimmt werden. Aus einzelnen Geräten wird damit zunehmend ein digitales Energiesystem.

Auch der hydraulische Abgleich wird digital

Ein weiterer Baustein ist der sogenannte hydraulische Abgleich. Dabei wird die Wärmeverteilung im Heizsystem an den tatsächlichen Bedarf der einzelnen Räume angepasst. Laut den Unternehmen kann das System dabei unter anderem Raumnutzung und aktuelle Temperaturverhältnisse berücksichtigen. Das soll nicht nur die Effizienz verbessern, sondern auch dafür sorgen, dass die verschiedenen Räume gleichmäßiger und bedarfsgerechter beheizt werden.

Für Enpal ist die Kooperation Teil einer größeren Strategie: Das Unternehmen möchte möglichst viele Elektrifizierungslösungen über eine gemeinsame Plattform verbinden. Dazu gehören bislang unter anderem Solaranlage, Speicher, Wärmepumpe und Wallbox. Mit der smarten Heizungssteuerung kommt jetzt eine weitere Ebene hinzu, die direkt im Wohnraum ansetzt. Bosch bringt dafür seine Smart Home-Technik und Erfahrung bei vernetzten Heizlösungen ein.

Auch strategisch soll die Partnerschaft über den Verkauf einzelner Wärmepumpen hinausgehen. Enpal will sein Energie-Ökosystem langfristig auch für die Gewerbekundschaft ausbauen, während Bosch seine Smart Home-Technik stärker mit der Energieinfrastruktur eines Hauses verbindet. Für Verbraucher und Verbraucherinnen bedeutet das vor allem: Die Wärmepumpe soll künftig nicht mehr als Einzelgerät betrachtet werden, sondern als Teil eines Systems, in dem Erzeugung, Speicherung und Verbrauch digital zusammenspielen.

Auch unabhängig von einer Enpal-Wärmepumpe kann das Bosch Smart Home Heizkörper-Thermostat II in den eigenen vier Wänden genutzt werden. Im Einzelpack gibt es das Thermostat gerade mit 35 Prozent Rabatt für 55 Euro bei Amazon, der Normalpreis liegt bei 84,95 Euro. Das smarte Heizkörperthermostat ist dank Matter mit Apple Home, Google Home und Alexa kompatibel.