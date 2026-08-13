Google Pixel Buds Pro 2: In-Ears mit neuen Funktionen und zusätzlicher Farbvariante

Google Pixel Buds Pro 2: In-Ears mit neuen Funktionen und zusätzlicher Farbvariante

Auch Pixel Buds 2a profitieren

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Google Pixel Buds Pro 2 in der Farbe Olive von einer Person getragen

Im Herbst 2024 hat Google die eigenen In-Ears, die Google Pixel Buds Pro 2, vorgestellt. Nach rund zwei Jahren, seitdem die True Wireless-Kopfhörer auf dem Markt sind, will das Tech-Unternehmen nun neue Funktionen bereitstellen. Zusätzlich gibt es mit „Olive“ eine ganz neue Farbvariante für die Flaggschiff-In-Ears von Google.

In den Pixel Buds Pro 2 hat Google erstmals den hauseigenen Tensor-A1-Chip in einen Kopfhörer verbaut. Er soll die aktive Geräuschunterdrückung verbessern und Audiosignale besonders schnell verarbeiten. Dazu kommen 11-mm-Lautsprechertreiber, ein 5-Band-Equalizer und Funktionen wie Transparenzmodus und adaptive Audiooptimierung. Die Buds sind kleiner und leichter als ihre Vorgänger, bieten vier Größen von Ohrpassstücken und sind nach IP54 gegen Staub und Spritzwasser geschützt. Google verspricht für die Pixel Buds Pro 2 bis zu acht Stunden Laufzeit mit ANC beziehungsweise 30 Stunden inklusive Lade-Case.


Google Pixel Buds Pro 2 in der neuen Farbe Olive
So sieht die neue Farbvariante Olive der Google Pixel Buds Pro 2 aus.

Im September dieses Jahres will Google gleich mehrere Neuerungen auf die Pixel Buds Pro 2 und auch die Pixel Buds 2a bringen. Dazu gehören diese neuen Funktionen:

  • Dynamisches ANC: Die Pixel Buds Pro 2 passen sich an, wenn sich der Sitz leicht verändert, so dass man weiterhin von einer leistungsstarken Geräuschunterdrückung profitiert.
  • Gemini-Audiosteuerung: Die Einstellungen der Buds lassen sich mit Gemini anpassen. Dazu sagt man beispielsweise einfach: „Hey Google, dreh den Bass auf.“
  • Schlafsynchronisierung mit der Pixel Watch: Die Uhr erkennt, wenn man einschläft, und pausiert die Musik, deaktiviert die Touch-Funktion und schaltet Benachrichtigungen stumm, damit man ungestört schlafen kann.
  • Verbesserte Live-Übersetzung: Man kann auf die Buds tippen, um den Hörmodus zu aktivieren, und über 70 Sprachen nahezu in Echtzeit verstehen, ohne das Smartphone zu berühren. Und das gilt nicht nur fürs Zuhören – man kann mit jemandem in der eigenen Sprache sprechen, und das Pixel-Smartphone spielt die Übersetzung für die andere Person in ihrer Sprache ab.

Die Google Pixel Buds Pro 2 kosten im deutschen Google Store 249 Euro. Ab dem 12. August ist auch die neue Farbe „Olive“ erhältlich, und ab September werden die neuen Software-Updates bereitgestellt.

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Mel
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Ich bin seit 2011 Teil des appgefahren-Redaktionsteams und war schon immer an Innovationen im Tech-Bereich und Gadgets interessiert. Wann immer es praktisches Outdoor-Zubehör oder interessante Foto-Apps gibt, bin ich Feuer und Flamme, denn auch in meiner Freizeit bin ich gerne mit dem Rad oder der iPhone-Kamera unterwegs. Seit einiger Zeit nutze ich aktiv das Fediverse und berichte über neue Apps, Dienste und Entwicklungen.

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