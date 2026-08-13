Offizielle MLB-App bekommt bessere Live-Aktivitäten und optimiertes CarPlay

Glaubt man aktuellen Zahlen, sind rund 9 Millionen Menschen grundsätzlich an Baseball in Deutschland interessiert. Allerdings bezeichnen sich nur rund 3,9 Millionen als echte Baseball-Fans, die sicherlich auch die offizielle MLB-App installiert haben. Mit dem neusten Update reichen die Entwickler optimierte Funktionen nach, die schon länger auf vielen Wunschlisten standen.

Während Live-Aktivitäten bisher nur für Spiele des favorisierten Teams verfügbar waren, könnt ihr ab sofort jedes Spiel für eine Live-Aktivität auswählen. Darüber hinaus gibt es ein optimiertes CarPlay-Erlebnis, denn das Auto-Display zeigt jetzt auch laufende und bevorstehende Spiele an und bietet zusätzlich einen Radio-Stream. CarPlay zeigt während der Übertragung den Spielstand und wichtige Spieldetails an, wobei die Einstellung „Spielstände ausblenden“ der App weiterhin berücksichtigt wird. Für alle, die Spoiler vermeiden wollen.

Major League Baseball in Deutschland gucken

Wer alle Spiele und Inhalte genießen will, greift zum offiziellen Streaming-Dienst MLB.TV. Der Komplettzugriff auf alle Live-Spiele ist mit 34,99 Euro nicht günstig. Optional gibt es reine Audio-Streams für 6,99 Euro pro Monat oder 69,99 Euro pro Jahr. Ausgewählte MLB-Inhalte gibt es aber auch sowohl bei DAZN, Sportdigital1+ als auch bei Apple TV, das mit „Friday Night Baseball“ jedes Freitagsspiel überträgt.