Fitbit bekommt endlich Anbindung an Apple Health

Bei meinem Test des Google Fitbit Air konnte ich meine getrackten Fitness-Daten bequem an Apple Health weiterleiten, um diese mit Daten anderer Tracker zu kombinieren. Was für mich als selbstverständlich galt, ist aber brandneu, denn die Anbindung an Apple Health gibt es erst seit kurzer Zeit. Mit dem neusten Update der Google Health App ist die Funktion nun auch offiziell für alle verfügbar.

„Mit Apple Health synchronisieren: Teile deine Daten wie Trainingsaufzeichnungen, Schlaf, Vitalwerte, Schritte und mehr aus Google Health mit Apple Health.“, heißt es in der Update-Beschreibung der Google Health App. Wie Nutzer auf Reddit angemerkt haben, lassen sich wohl nicht alle Werte übertragen, unter anderem lässt sich die Herzfrequenzvariabilität nicht an Apple Health weitergeben.

Google Health synchronisiert mit Apple Health

Während ich aktiv auf die Apple Health Synchronisation per Popup-Fenster hingewiesen wurde, lässt sich die Anbindung auch manuell aktivieren, indem man in der App unter „Verbindungen“ → „Apps und Dienste“ den entsprechenden Eintrag für Apple Health aktiviert.

Die Übergabe von Daten von Apple Health zu Google Health war schon länger möglich, jedoch ermöglicht das neue Update auch die andere Richtung, sodass es eine bidirektionale Synchronisierung zwischen den Plattformen gibt.

Version 5.05 der Google Health App steht im App Store zum Download bereit und bringt eine weitere Funktion mit, um mit „Smart Health Links“ medizinische Daten mit einem Arzt oder der Familie teilen zu können.