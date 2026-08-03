Apple bastelt offenbar an mehr als nur einem schicken Brillengestell mit Kamera und Lautsprechern. Laut aktuellen Informationen aus Mark Gurmans „Power On“-Newsletter verfolgt der Konzern langfristig die Idee, seine kommende Datenbrille zu einem echten Gesundheits- und Fitnessbegleiter auszubauen. Wer allerdings hofft, dass diese Funktionen schon im ersten Modell nächstes Jahr an Bord sind, dürfte enttäuscht werden.

Neue Stellenausschreibungen als Hinweis

Wie genau sich Apple die Gesundheitsfunktionen der neuen Brille vorstellt, ist bislang nicht öffentlich bekannt. Ein deutliches Indiz liefert allerdings die Personalsuche: Die sogenannte Vision Products Group“, verantwortlich für Brillen und künftige Headset-Generationen, sucht derzeit gezielt nach Fachkräften, die „die Zukunft von Gesundheits-, Wohlfühl- und Fitnesserlebnissen“ für Apples Vision-Produkte mitgestalten sollen. Gefragt ist offenbar jemand, der aus eher diffusen Ideen an der Schnittstelle von Spatial Computing, Wearables und Verbraucherverhalten ein greifbares Produktkonzept entwickeln kann.

Spannend ist die Tatsache, dass Apple solch ein Konzept schon damals für die Apple Vision Pro getestet hat. Aufgrund des zu hohen Gewichts wurde die Fitness-Integration aber verworfen. Offenbar ist ein Comeback für die smarte Datenbrille in Planung.

Herzfrequenzsensor und Trainingsbuddy als mögliche Bausteine

Zum einen plant Apple die „Workout Buddy“-Funktion, die Apple vergangenes Jahr für die Apple Watch eingeführt hat. Zum anderen ein möglicher Herzfrequenzsensor direkt in der Brille, ähnlich wie es bei den AirPods Pro 3 der Fall ist. Kombiniert man beides, entstünde ein System, das speziell für Läuferinnen und Läufer interessant sein könnte, da es Trainingsdaten in Echtzeit erfassen und gleichzeitig motivierendes Feedback liefern würde.

Darüber hinaus dürften auch die verbauten Kameras eine Rolle spielen. Denkbar wäre etwa, dass die Brille bei verschiedenen Übungen mitschaut, Bewegungsfehler erkennt und darauf aufbauend konkrete Korrekturvorschläge macht. Also ähnlich einem digitalen Personal Trainer, der einem buchstäblich über die Schulter blickt.

Geduld ist gefragt

Noch ist völlig offen, welche dieser Ideen Apple tatsächlich umsetzen wird und welche letztlich wieder verworfen werden. Klar scheint jedoch: Wer auf eine vollwertige Gesundheits- und Fitnessplattform in Brillenform wartet, sollte sich in Geduld üben. Da diese Funktionen aller Voraussicht nach nicht mit der ersten Modellgeneration kommen, könnte es noch mehrere Jahre dauern, bis Apples große Vision in diesem Bereich tatsächlich Realität wird.

(Titelbild ist KI-generiert)