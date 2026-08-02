Die Highlights der Woche: Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin

Tja, jetzt sitze ich hier am Sonntagmittag und in der Technik-Welt befinden wir uns anscheinend im tiefsten Sommerloch. Ein paar Neuigkeiten gab es in der vergangenen Woche schon, aber so wirklich neu oder relevant waren die nicht. Der neue vorgestellte Kamera-Gimbal DJI Osmo Pocket 4P ist ja schon seit Wochen in Asien erhältlich und kann nun auch hierzulande bestellt werden. Un die neu vorgestellte Toniebox Lite wird erst einmal nur in den USA erhältlich sein und nicht nach Deutschland kommen.

Währenddessen trudeln bei uns immer mehr Einladungen für die IFA ein, die ja in genau einem Monat startet. Wir wurden zu etlichen Pressekonferenzen eingeladen, auf denen man allerdings nicht nur neue Produkte zu Gesicht bekommt, sondern sich, eingeengt in einer Menschentraube, auch anhören darf, wie toll sich das Unternehmen in den letzten Wochen doch entwickelt hat.

Zusätzlich dazu wollen die Hersteller auch noch individuelle Gesprächstermine vereinbaren. So ein bisschen Netzwerken und ein eigener Blick auf die Neuheiten sind ja ziemlich nett. Aber so ein fester Zeitplan mit 30 Minuten Slots und teilweise weiten Wegen auf der Messe ist aus Journalisten-Sicht die schlimmste Sache, die man sich überhaupt vorstellen kann. Vor allem, wenn sich dann mal ein Termin in die Länge zieht oder um 15 Minuten verschiebt.

Bis auf ein paar wenige Termine und Verpflichtungen lassen wir unseren Kalender für die Messe möglichst frei, um einfach mal so über die Messe zu schlendern. Um neue Dinge zu entdecken und bestehende Kontakte zu treffen. Wir sind gespannt, wie das funktioniert.

Neues aus dem Hueblog

Nach den ersten Leaks für den Herbst und dem ersten Blick auf die neuen Produkte, die vermutlich im Rahmen der IFA von Philips Hue vorgestellt werden, war es in dieser Woche ziemlich ruhig. Ein paar Angebote habe ich dann aber doch entdeckt, wie etwa die auf unter 200 Euro reduzierte Deckenspotleuchte Philips Hue Centris.

Alle Top-Themen der Woche im Überblick