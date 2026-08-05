Mova S70 Roller: Wischwalzen-Technik für unter 450 Euro

Der Bodenreinigungsspezialisten (das ist doch ein super Wort für Hangman) von Mova haben aktuell einige Deals am Start. Über das stark reduzierte Top-Modell Mova V70 Ultra Complete für 949 Euro haben wir bereits berichtet und auch der sehr gute Mova Z60 Ultra Roller für 699 Euro wurde von uns vor ein paar Tagen erwähnt. Aber was ist, wenn das Budget noch knapper ist?

Dann wäre der Mova S70 Roller vielleicht etwas für euch. Regulär 699 Euro teuer, ist der mit einer Wischwalze ausgestattete Roboter derzeit auf 449 Euro reduziert. Das ist der bisher beste Preis für dieses Modell und auch im Vergleich mit der Konkurrenz von Dreame und Roborock ein richtig guter Kurs.

Das sind die wichtigsten Details rund um den Mova S70 Roller

Aus technischer Sicht ist dieses Mova-Modell sehr solide ausgestattet. Die maximale Saugleistung gibt der Hersteller mit 28.000 Pascal an. Die Wischwalze und die Seitenbürste können zur Seite ausgefahren werden, um bis an Kanten und in Ecken hinein zu reinigen. Das Gehäuse des Mova S70 Roller ist nur 9 Zentimeter hoch, auch das ist ein guter Wert. Somit kann er auch unter die Möbel fahren, die 10 Zentimeter hoch über dem Boden stehen – und das ist tatsächlich eine sehr entscheidende Ikea-Grenze.

Und dann kommen wir zu einer Sache, bei der sich wohl die Geister scheiden. Der Mova S70 Roller hat zur Hinderniserkennung nur einfache Sensoren, allerdings keine Kamera verbaut. Damit kann er kleinere Objekte oder auf dem Boden liegende Kabel nicht sonderlich gut erkennen. Auf der anderen Seite holt man sich aber eben auch keine Kamera ins Haus. Klar ist: Der Boden sollte ordentlich aufgeräumt sein, wenn dieser Roboter mit der Reinigung startet. Ein kleiner Wermutstropfen: Feste Flecken auf dem Boden kann der Mova S70 Roller so auch nicht erkennen, um sie mehrfach zu reinigen.

Prinzipiell ist die Wischwalzen-Technik mit der kontinuierlichen Frischwasserzufuhr aber eine empfehlenswerte Sache. Über die Kamera kann man sich streiten, der Preis ist aktuell mit 449 Euro wirklich gut.