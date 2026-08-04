Erst vor ein paar Wochen habe ich euch den Roborock Qrevo Edge 2 in einem kleinen Testbericht vorgestellt. Seit dieser Woche hat Roborock ein weiteres Modell am Start: Den Roborock Qrevo 2 Pro. Nun folgt eine Preisfrage ohne Preis: Welcher der beiden Saug- und Wischroboter ist das bessere Modell? Eigentlich eine klare Sache, denn immerhin trägt die Neuerscheinung ein „Pro“ im Namen.

Roborock hatte allerdings andere Pläne. Während der Roborock Qrevo Edge 2 eine unverbindliche Preisempfehlung von 889,99 Euro hat, kostet der neue Qrevo 2 Pro „nur“ 699,99 Euro. Er siedelt sich also ganz klar darunter an. Wer sich hier warum für die Namensgebung entschieden hat – fragt mich bitte etwas Einfacheres.

Was sind die Unterschiede zwischen den beiden Roborocks?

Den neuen Roborock gibt es zunächst in einer weißen Ausführung und etwas später dann auch komplett in Schwarz. Aber was sind die Unterschiede zum Roborock Qrevo Edge 2, abgesehen vom etwas anderen Design der Basisstation? Wir haben uns auf Spurensuche begeben.

Die maximale Saugleistung ist es jedenfalls nicht. Die beträgt bei beiden Modellen 25.000 Pascal, das sollte für die allermeisten Momente im Leben eines solchen Roboters ausreichend sein.

Aus technischer Sicht muss der günstigere Saugroboter natürlich auf ein paar Details verzichten. Er hat eine etwas abgespeckte Hinderniserkennung, kann seine Hauptbürste nicht anheben und reinigt seine Wischpads in der Station mit nicht ganz so heißem Wasser.

Was uns dagegen freut: Die Unterstützung von Matter, Amazon Alexa, Google Home und Siri integriert den Roborock Qrevo 2 Pro mühelos ins Smart Home. Und natürlich gibt es auch alle wichtigen Basisfunktionen in der Hersteller-App. Dort lassen sich Reinigungspläne nach Bedarf anpassen, Räume gezielt reinigen oder Sperrzonen definieren. Über die Reinigung lässt uns der Hersteller wissen:

Auch Staubentleerung und Wasserbefüllung erfolgen dank der Dockingstation automatisch. Der Staubbeutel muss bis zu 65 Tage lang nicht geleert werden. Gleichzeitig erleichtert der herausnehmbare Stationssockel die Pflege der Dockingstation erheblich – einfach rausnehmen und über dem Waschbecken abspülen.

Der Roborock Qrevo 2 Pro muss günstiger werden

699,99 Euro sind aus meiner Sicht aber nicht unbedingt ein Preis, bei dem man sofort zuschlagen sollte. Den besseren Roborock Qrevo Edge 2 gab es im vergangenen Monat schon günstiger. Und auch der Preis des neuen Roborock Qrevo 2 Pro wird sinken. Unter 550 Euro wird es aus meiner Sicht dann spannend.