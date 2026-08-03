Wer kennt es nicht: Man schließt ein Abo ab, nutzt den Dienst eine Weile, und vergisst ihn dann einfach. Die Folge? Unnötige Ausgaben für ungenutzte Streaming-Dienste, Fitnessstudio-Mitgliedschaften oder Software-Lizenzen. Die App „Hisabi – Abo Tracker“ (App Store-Link) will genau das ändern.

Im App Store veröffentlicht vom deutschen Entwickler Furkan Cevirgen aus Lennestadt, bietet sie eine einfache Lösung, um den Überblick über wiederkehrende Kosten zu behalten. Ob monatlich oder jährlich: Hisabi zeigt auf einen Blick, wie viel Geld für Abos ausgegeben wird, und warnt rechtzeitig vor automatischen Verlängerungen.

Hisabi geht dabei über eine bloße Erinnerungsfunktion hinaus. Nutzer und Nutzerinnen können ihre Abos in smarte Kategorien wie Unterhaltung, Musik oder Finanzen sortieren und so den Überblick verbessern.

Besonders praktisch: Die App bietet direkte Kündigungs-Links, mit denen Verträge mit nur einem Klick auf der Anbieterseite beendet werden können. Auf diese Weise entfällt das lästige Suchen nach den richtigen Optionen. Zudem werden Kündigungsfristen automatisch im Auge behalten, so dass man keine Frist mehr verpasst.

Hisabi Pro: Mehr Features und keine Werbung

Hisabi sammelt zudem laut des Entwicklers keine Nutzerdaten und kommt somit allen Usern entgegen, die Wert auf Privatsphäre und Datenschutz legen. Auch auf eine Registrierung oder Anmeldung wird in Hisabi verzichtet. Die App ist aktuell auf Englisch und Deutsch verfügbar, bietet als Währungen Euro und US-Dollar, und erfordert neben iOS 15.0 oder neuer auch mindestens rund 15 MB an freiem Speicherplatz auf dem Gerät.

Wer mehr als nur drei aktuelle Abonnements in Hisabi einbinden und ein Archiv für abgelaufene Abos nutzen will, kann das Hisabi Pro-Abo abschließen. Für 9,99 Euro pro Jahr bietet es eine unbegrenzte Verwaltung von Abonnements und entfernt die Werbung in der App. Das Abo verlängert sich automatisch, sofern es nicht mindestens 24 Stunden vor Ablauf gekündigt wird. Und ja, auch das Abo von Hisabi kann in die App integriert werden.