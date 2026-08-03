Google Earth-KI: Google entfernt umstrittene Funktion nach massiver Kritik

Google hat am Donnerstag der vergangenen Woche eine neue KI-Funktion für Google Earth vorgestellt, die Nutzer und Nutzerinnen mit dem Bildgenerator „Nano Banana 2“ virtuelle, manipulierte Satellitenbilder erstellen ließ. Das Ziel: kreative Möglichkeiten mit Geografie erkunden. Auch wir berichteten über das neue Feature. Doch die Begeisterung währte kurz.

Schnell formierte sich Widerstand. Experten und journalistische Mitarbeiter warnten, dass das Tool missbraucht werden könnte, um Falschinformationen zu verbreiten. Der BBC-Journalist Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) spottete bei X: „Es ist völlig ausgeschlossen, dass diese neue KI-Funktion zur Bildgenerierung in Google Earth, eine der zuverlässigsten Quellen für Bildmaterial für Journalisten und Forscher, dazu missbraucht werden könnte, Falschinformationen im Internet zu verbreiten. Hier gibt es absolut keinen Grund zur Sorge.“ Die Ironie war nicht zu überhören.

Die KI ermöglichte es, auf Basis von Eingabeaufforderungen beliebige Bilder über echte Karten zu legen. Was als kreatives Feature gedacht war, entpuppte sich als potenzielle Schleuse für gezielte Täuschungen. In einer Zeit, in der KI-generierte Inhalte ohnehin schon schwer von der Realität zu unterscheiden sind, schien Google hier ein großes Risiko einzugehen.

Googles Reaktion: Rückzug nach 24 Stunden

Nur einen Tag nach dem Start zog Google die Funktion zurück. In einer Stellungnahme bei X begründete das Unternehmen den Schritt damit, dass Nutzer und Nutzerinnen Screenshots mit gegen die Richtlinien verstoßenden Inhalten geteilt hätten.

„Wir wissen, dass die Nutzer Google Earth in besonderem Maße vertrauen, wenn es um eine zuverlässige Darstellung der Welt geht. Wir haben beobachtet, dass Fachleute aus dem Bereich Geodaten diese Funktion für eine Vielzahl nützlicher Zwecke nutzen, aber wir haben auch festgestellt, dass Nutzer Screenshots von generierten Bildern teilen, die offenbar gegen unsere Richtlinien verstoßen. Daher deaktivieren wir diese Funktion in Google Earth vorübergehend, während wir daran arbeiten, strengere Sicherheitsvorkehrungen zu implementieren. Es ist wichtig zu beachten, dass die generierten Bilder nicht in der Hauptansicht von Google Earth für andere Nutzer sichtbar waren und mit einem Wasserzeichen als KI-generiert gekennzeichnet waren.“

Diesen Schritt kann man durchaus als Eingeständnis sehen, dass sich die Kontrolle über die Nutzung schwieriger darstellte als gedacht. Die Debatte um Googles KI-Feature zeigt zudem ein grundlegendes Dilemma: Im Zeitalter der künstlichen Intelligenz sind Bildmanipulationen kein Privileg von Profis mehr. Jeder mit Zugang zu einem KI-Bildgenerator kann halbwegs glaubwürdige Falschinformationen erstellen. Google ist hier kein Einzelfall: Die Technologie selbst steht in der Kritik.

Zwar betonte Google, dass Geodaten-Experten und -Expertinnen die Funktion für nützliche Zwecke einsetzten, doch die Gefahr des Missbrauchs war zu offensichtlich. Die schlussendliche Frage bleibt: Wie kann man Innovation fördern, ohne gleichzeitig Desinformation Tür und Tor zu öffnen? Für Google lautet die Antwort in diesem Fall vorerst: Erstmal pausieren. Google Earth (App Store-Link) kann als App für iPhones und iPads kostenlos im deutschen App Store geladen werden.