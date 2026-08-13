Flux für Bluesky: Ein iOS-Client mit zahlreichen Optionen zur Individualisierung

Erst kürzlich hatten wir über das neueste Update für den Bluesky-Client Skeets berichtet. Mit Flux for Bluesky (App Store-Link) gibt es seit einiger Zeit jedoch auch einen weiteren ambitionierten Client: Die App für iPhones und iPads will die Nutzung des sozialen Netzwerks auf iPhone und iPad nicht neu erfinden, sondern vor allem angenehmer machen. Entwickler Jesse Anderson beschreibt Flux als „calm, beautiful Bluesky client“, also als bewusst ruhige und hübsch gestaltete Alternative zur Standard-App.

Eine der auffälligsten Ideen steckt direkt in der Navigation: Zwischen verschiedenen Feeds lässt sich per Wischgeste wechseln. Dazu kommen eine anpassbare Navigationsleiste und mehrere Möglichkeiten, die Oberfläche an den eigenen Geschmack anzupassen. Flux bringt mehr als zwölf Themes, alternative App-Icons, vier verschiedene Schriftgrößen und verschiedene Layout-Optionen mit. Auch die sogenannte Liquid-Glass-Navigation lässt sich verändern oder durch eine minimalistische Button-Navigation ersetzen.

Funktional möchte Flux zudem mehr sein als ein hübsches Frontend. Direkt in der App lassen sich Nachrichten verschicken, Nachrichtenanfragen verwalten und Emoji-Reaktionen nutzen. Dazu kommen Suche nach Beiträgen, Usern und Hashtags, Feeds und Listen sowie eine Live-Timeline, die neue Beiträge in Echtzeit einblendet, ohne beim Aktualisieren die aktuelle Scrollposition zu verlieren. Auch der Composer ist vergleichsweise umfangreich und unterstützt Bilder, Sprachen, AltText sowie eine formatierte Darstellung von Erwähnungen, Links, Hashtags und Cashtags.

Vom Nischenprojekt zum ziemlich kompletten Client

Wie schnell Flux wächst, zeigt der Versionsverlauf im App Store. In den vergangenen Monaten kamen unter anderem Entwürfe, Content-Filter, Labels, ein echter Schwarzmodus, anpassbare Textgrößen, Video-Posts und Unterstützung für nicht von Bluesky betriebene PDS hinzu. Später folgten Gruppen-Chats, Rich Previews für bestimmte Artikel-Links, bis zu zehn Bilder pro Beitrag und bessere iPad-Unterstützung. Die aktuelle Version 1.18.1 ergänzt unter anderem mehrere Accounts für Flux Pro, ein Avatar-Tab für das aktive Konto und frei anpassbare Größen der Aktionsbuttons.

Das Grundmodell von Flux ist kostenlos und könnte für Personen mit nur einem Bluesky-Account bereits ausreichen. Einige der Personalisierungsfunktionen lassen sich allerdings nur mit Flux Pro freischalten: Dazu gehören etwa zusätzliche Farbthemen und eigene App-Icons; inzwischen ist auch die gleichzeitige Verwaltung mehrerer Accounts Teil von Pro. Im deutschen App Store kostet Flux Pro für 2,99 Euro/Monat, 22,99 Euro/Jahr und 69,99 Euro als Einmalkauf.

Flux positioniert sich insgesamt weniger als radikaler Umbruch denn als sorgfältig polierte Alternative für Menschen, denen die offizielle Bluesky-Erfahrung nicht individuell genug ist. Verfügbar ist Flux aktuell für iPhone und iPad, vorausgesetzt wird iOS bzw. iPadOS 17.0 oder neuer, ebenso wie rund 99 MB an freiem Speicherplatz auf dem Gerät. Auf dem iPad lässt sich Flux for Bluesky im Hoch- und im Querformat verwenden, verzichtet bei letzterem aber bisher auf eine mehrspaltige Ansicht. Weitere Infos zur App gibt es auch auf der offiziellen Website zu Flux.