Tolle Gratis-App Lost Post: Eine Frage. Einmal am Tag. Weltweit.

Ich erinnere mich noch an eine kleine, aber feine iPhone-App, mit der man virtuelle Postkarten in die weite Welt schicken konnte und entsprechend auch ebensolche von anderen Nutzern und Nutzerinnen zurück bekam. Einen ähnlichen Ansatz verfolgt auch die kleine iPhone-App Lost Post, über die ich kürzlich bei Reddit gelesen habe.

Lost Post (App Store-Link) kann gratis auf das iPhone geladen werden und nimmt dort lediglich rund 15 MB an freiem Speicherplatz ein. Die Installation ist ab iOS 26.0 oder neuer möglich, alle Inhalte stehen in englischer Sprache zur Verfügung. Die Anwendung kann komplett ohne weitere In-App-Käufe, Werbung oder Abonnements genutzt werden. Der vorhandene In-App-Kauf schaltet lediglich weitere Individualisierungs-Möglichkeiten für die eigenen Postkarten frei, die aber nicht zwingend notwendig sind.

„Eine Frage. Einmal am Tag. Weltweit. Beantworte jeden Tag eine neue Frage und sende deine Gedanken als Postkarte in die Welt. Am nächsten Tag erhältst du anonym die Geschichte einer anderen Person von irgendwo auf der Welt. Sende eine kurze Antwort, um dem Verfasser mitzuteilen, dass seine Worte dich erreicht haben.“

So beschreibt das Team von Daydrift aus dem niederländischen Amsterdam die eigene App. In der Tat ist es durchaus schwierig, Lost Post exakt zu beschreiben: Die App kann am ehesten als eine Mischung aus Tagebuch-, Achtsamkeits- und Postkarten-Anwendung beschrieben werden. Für die Nutzung kann man sich zum Start mit dem eigenen Apple-Account oder auch per Mailadresse anmelden und bekommt danach direkt im Anschluss auch gleich die Frage des Tages gestellt, auf die man antworten soll. Dies können Fragen wie „Welches deiner verborgenen Talente kannst du nur selten zeigen?“, oder auch „Wofür hast du dir selbst vergeben?“ sein. Bei einigen täglichen Fragen hat man etwas länger zu überlegen, bei anderen findet man wohlmöglich schnell eine persönliche Antwort. Aber genau das macht den Reiz von Lost Post aus.

Bonus: Landesflaggen erhaltener Postkarten sammeln

Die eigenen Gedanken zur täglichen Frage können mit einer selbstgestalteten Postkarte, für die verschiedene Farben, Muster und auch Aufkleber zur Verfügung stehen, kombiniert und dann abgeschickt werden. In der Regel erhält man innerhalb weniger Minuten auch gleich eine Antwort von einem anderen Menschen aus der ganzen Welt zurück. Es ist dabei möglich, selbst Angaben zur Nationalität, dem ungefähren Alter und dem Geschlecht zu machen, um der empfangenen Person einen besseren Eindruck von einem selbst zu geben. Wer diese Angaben nicht machen möchte, kann auch ganz anonym bleiben.

Für alle Sammelwütigen besteht in Lost Post auch eine Option, die erhaltenen Postkarten mit entsprechenden Landesflaggen zu sammeln. Im Verlauf der Zeit bekommt man so eine immer größere Flaggensammlung und weiß, aus welchen Ländern man bereits Postkarten mit kleinen Gedanken und Geschichten erhalten hat. Auch die eigenen täglichen Ergüsse werden zum Nachlesen in der App gespeichert. Je nachdem, wie lange man schon dabei ist, werden nach und nach auch Erfolge in einem eigenen Achievements-Bereich freigeschaltet.

Lost Post bietet auch eine Möglichkeit, sich per Push-Benachrichtigung informieren zu lassen, wenn eine neue Postkarte ins virtuelle Postfach geflattert ist, oder tägliche Erinnerungen zu erhalten, die eigenen Gedanken zur täglichen Frage niederzuschreiben und zu verschicken. Ich nutze die App seit einigen Tagen und habe bereits einige interessante Antworten von Menschen aus den USA, Australien, der Türkei und Großbritannien erhalten. Wem der Gedanke gefällt, sich täglich anonym mit Menschen aus der ganzen Welt zu einem bestimmten Thema auszutauschen und neue Perspektiven kennenlernen möchte, sollte Lost Post daher auf jeden Fall ausprobieren.