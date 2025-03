Reeder: All-In-One-Reader für iOS, iPadOS und macOS bekommt Update spendiert

Im September des vergangenen Jahres hat der Schweizer Entwickler Silvio Rizzi seine beliebte RSS-Reader-App Reeder (App Store-Link) mit einem großen Update versehen, und ist damit zeitgleich auch auf ein moderates Abo-Modell umgestiegen. Reeder in der neuen Version ist für iPhones, iPads und den Mac erhältlich und kostet 1 Euro/Monat oder 10 Euro/Jahr, wenn man mehr als zehn RSS-Feeds integrieren will.

Ansonsten hat sich Reeder weiterentwickelt und versteht sich nicht mehr nur als reine RSS-Applikation, sondern kann seit dem Launch im September 2024 auch YouTube-Kanäle, Podcasts und Social-Media-Beiträge integrieren. Des Weiteren speichert die App die Scroll-Position und erkennt so, welche Inhalte man noch nicht konsumiert hat. Via iCloud werden alle Inhalte und alle gelesenen und nicht gelesenen Artikel zwischen iPhone, iPad und Mac abgeglichen, damit man auf allen Geräten auf dem gleichen Stand ist.

Nun hat Entwickler Silvio Rizzi der eigenen Reader-App ein weiteres Update spendiert, das die Anwendung auf Version 2025.3 anhebt und einige Neuerungen mit sich bringt. Wir listen die Neuheiten und Verbesserungen hier in aller Kürze auf.

Neuerungen

Nach links streichen zum Navigieren: Sie können jetzt in der Detailansicht nach links wischen, um das neuere Element aus dem aktuellen Feed oder der Zeitleiste zu laden. Die Wischgeste funktioniert zwar nicht überall in der Detailansicht (je nach Inhalt), aber ein Wischen vom rechten Rand (iOS) oder der Symbolleiste (macOS) sollte immer die Navigation auslösen.

Tastaturkürzel j/k (zu älterem/neuerem Element gehen).

Der Podcast-Player überprüft nun den Episodentext auf Kapitelmarkierungen, wenn diese nicht in die Audiodatei eingebettet sind.

Timeline-Steuerung

Die Artikelliste zeigt nun in der oberen rechten Ecke die Anzahl der neuen Artikel an. Dabei handelt es sich nicht nur um ein Etikett, sondern um eine Schaltfläche, die ein Menü mit den folgenden Bildlaufoptionen öffnet: Mit „Zeitleistenposition“ kann man nur gespeicherten Position in der Zeitleiste blättern, „Heute“ blättert zum ältesten Eintrag der letzten 24 Stunden, und „Oben“ blättert zum neuesten Element am Anfang.

Auch speziell auf dem iPad mini gibt es eine Änderung in Reeder in Version 2025.3: Das Standard-Hochformat-Layout verwendet nun die Vollbild-Detailansicht. Wenn man das alte Verhalten bevorzugen sollte, kann man unter Einstellungen → Anzeige & Layout das bevorzugte Layout auf „Normal“ setzen. Darüber hinaus stellt Silvio Rizzi einige Fehlerbehebungen bereit, darunter eine fehlende Aktualisierung bei einigen Bluesky-Feeds, einen möglichen Absturz beim Aktualisieren von Bluesky-Feeds sowie Probleme mit der Bildlaufposition bei der Auswahl einer Antwort in der Detailansicht.

Reeder will grundsätzlich einen detaillierten Überblick über verschiedene Nachrichtenquellen liefern und versteht sich mit RSS-Feeds, YouTube-Kanälen, Mastodon- und Bluesky-Accounts, Podcast-Sendungen, Pixelfed, Micro.blog, Glass, Flickr, SoundCloud, Comic Strip und Subreddits bei Reddit. Aus diesen Quellen lässt sich eine universelle Timeline mit den eigenen Favoriten zusammenstellen. Wichtig zu wissen: Ein direkter Ersatz für die jeweiligen Plattformen ist Reeder nicht, es können beispielsweise keine Social Media-Beiträge geliked, geteilt oder Antworten geschrieben werden. Für diese Zwecke heißt es dann, die Original-Plattform aufzusuchen. Für eine generelle Übersicht über aktuelle Nachrichten, Videos, Podcasts und Beiträge ist Reeder aber eine hervorragende Wahl.