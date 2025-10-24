Doodle Farm ist das aktuelle Gratis-Spiel im Epic Games Store

Auch in dieser Woche bekommt ihr im Epic Games Store wieder ein kostenloses Spiel. Über die Aktion möchte ich mich wirklich nicht beklagen, aber anscheinend gehen Epic Games so langsam die Partner für die Aktion aus. Es gibt zum wiederholten Male ein Doodle-Spiel gratis. Falls euch die seit mehr als einem Jahrzehnt erhältliche Spielereihe gefällt, soll euch das aber nicht weiter stören.

Nach Doodle God und Doodle Evil könnt ihr noch bis zum kommenden Donnerstag Doodle Farm kostenlos herunterladen. In dem Spiel verfolgt ihr viele wissenschaftlich interessante Fragen: Was passiert, wenn man eine Katze mit einem Hund kreuzt? Welches Tier bekommt man durch eine Kreuzung von Kuh und Eichhörnchen? All diese Fragen beantwortet Doodle Farm auf eine witzige Art und Weise.

In Doodle Farm könnt ihr mehr als 135 Tiere entdecken

Leider ist dieses Doodle-Spiel nur in englischer Sprache verfügbar. Wenn euch das nicht stört, könnt ihr in Doodle Farm mehr als 135 verschiedene Tiere entdecken. Mit etwas Glück läuft euch vielleicht sogar ein Einhorn über den Weg.

„Jetzt bist du in der Rolle des Tiererschaffers und hast die Möglichkeit, auf deine eigene Weise neue Tiere zu erschaffen. Jedes Mal, wenn du ein neues Tier erschaffst, kannst du mehr über dieses Tier erfahren, indem du direkt aus dem Spiel auf seine Wikipedia-Seite gehst und zurückkehrst, wenn du alles über es weißt“, heißt es vom Entwicklerteam.

Während das Spiel im App Store derzeit 2,99 Euro kostet, ist es bei Epic Games gratis. Um das Angebot wahrnehmen zu können, müsst ihr euch allerdings den alternativen App Store auf eurem iPhone installieren. Das ist aber keine große Hürde und wird Schritt für Schritt auf der Webseite von Epic Games erklärt. Am Ende ist das wirklich keine große Sache und es gibt immer mal wieder spannende Aktionen, die ihr direkt auf der Startseite des Epic Games Store findet.