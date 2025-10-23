iOttie Treker MagSafe Travel Mount: Praktische iPhone-Halterung für alle Lebenslagen

Über Tech-Zubehör vom in New York in den USA ansässigen Hersteller iOttie haben wir hier im Blog bereits mehrfach berichtet. Nun hat iOttie ein neues praktisches Gadget für iPhone-Nutzer und -Nutzerinnen präsentiert, das ab sofort im Handel erhältlich ist und sich besonders für Reisen eignen soll.

Der neue iOttie Treker MagSafe Travel Mount ist eine kompakte und vielseitig einsetzbare Halterung für MagSafe-kompatible Smartphones. „Ob im Flugzeug, Auto, Büro, in der Küche oder im Homeoffice – der Treker sorgt überall für komfortables, freihändiges Streaming, Lesen oder Videotelefonieren“, heißt es diesbezüglich vom Hersteller.


Der federbelastete Montagebügel lässt sich mit einem Handgriff an Klapptischen, Regalböden oder Arbeitsplatten befestigen und ebenso schnell wieder lösen. Ein dreh- und schwenkbarer Arm ermöglicht flexible Ausrichtung im Hoch- oder Querformat, während eine weiche Silikonauflage das Gerät schützt und sicheren Halt gewährleistet.

Und auch für Personen ohne ein iPhone mit MagSafe-Kompatibilität ist von Seiten iOtties gesorgt: Das Unternehmen legt im Lieferumfang einen Magnetring-Adapter für alle weiteren Smartphones bei. Mit seinem faltbaren und kompakten Design mit Maßen von 6,4 x 3,3 x 7,4 Zentimetern sowie einem Gewicht von nur 130 Gramm passt der Treker mühelos in Handgepäck oder die Laptoptasche und überzeugt laut iOttie „als funktionales Zubehör für unterwegs und zuhause gleichermaßen“.

Die MagSafe-Halterung von iOttie ist ab sofort bei Amazon erhältlich: Dort kann sie zum derzeitigen Preis von 32,36 Euro inklusive kostenlosem Versand in weißer Farbe bestellt werden. Bei Amazon gibt es derzeit sehr gute 4,6 Sterne in den Kundenbewertungen für das Produkt. Definitiv ein Gadget, das wir uns für die nächste Reise noch einmal genauer ansehen werden…

Ich bin seit 2011 Teil des appgefahren-Redaktionsteams und war schon immer an Innovationen im Tech-Bereich und Gadgets interessiert. Wann immer es praktisches Outdoor-Zubehör oder interessante Foto-Apps gibt, bin ich Feuer und Flamme, denn auch in meiner Freizeit bin ich gerne mit dem Rad oder der iPhone-Kamera unterwegs. Seit einiger Zeit nutze ich aktiv das Fediverse und berichte über neue Apps, Dienste und Entwicklungen.

