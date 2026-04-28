Ted Lasso Staffel 4: Apple veröffentlicht Trailer und Starttermin

Die Fans mussten sich lange gedulden, doch nun ist es offiziell: Die Erfolgsserie Ted Lasso kehrt zurück. Apple hat den Starttermin für die vierte Staffel bekannt gegeben – und damit die Vorfreude auf eines der beliebtesten Formate des Streamingdienstes neu entfacht.

Ted Lasso Staffel 4 startet am 5. August 2026

Wie Apple bestätigt, feiert die neue Staffel am Mittwoch, dem 5. August, Premiere auf Apple TV. Zum Auftakt gibt es eine frische Episode, danach folgt jeden Mittwoch eine weitere Folge. Das Finale ist für den 7. Oktober angesetzt.

Damit setzt Apple erneut auf ein klassisches Wochenformat, das sich bei großen Serienproduktionen bewährt hat. Einerseits sorgt es für kontinuierliche Aufmerksamkeit, andererseits bleibt genügend Raum für Diskussionen und Spekulationen zwischen den Episoden.

Neue Herausforderung für Ted Lasso

Im Zentrum der Handlung steht natürlich wieder der titelgebende Coach, gespielt von Jason Sudeikis. Die Figur, die einst als unerfahrener Football-Trainer aus Kansas nach England kam, um dort ein Profi-Fußballteam zu übernehmen, hat sich längst zu einer Kultfigur entwickelt.

In der vierten Staffel wartet nun jedoch eine neue, besonders anspruchsvolle Aufgabe: Ted kehrt nach England zurück, um eine Frauenfußballmannschaft der zweiten Liga zu trainieren. Damit verschiebt sich der Fokus der Serie, ohne ihren Kern zu verlieren.

Neben Sudeikis dürfen sich Fans auch auf zahlreiche bekannte Gesichter freuen. So kehren unter anderem Hannah Waddingham, Juno Temple, Brett Goldstein, Brendan Hunt und Jeremy Swift zurück.

Eine Serie mit Ausnahmestatus

Seit ihrem Debüt im Jahr 2020 hat sich die Serie zu einem echten Aushängeschild für Apple entwickelt. Die Mischung aus Humor, Herz und einer konsequent positiven Grundhaltung trifft offenbar den Nerv der Zeit. Zahlreiche Auszeichnungen unterstreichen den Erfolg zusätzlich.

Allerdings ließ die Fortsetzung lange auf sich warten: Die dritte Staffel erschien bereits 2023, sodass Fans mehr als zwei Jahre auf neue Episoden warten mussten. Umso größer dürfte nun die Erwartungshaltung sein.