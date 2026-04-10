Dumb Ways To Draw ist das neue Gratis-Spiel bei Epic Games

Nachdem ihr bis gestern den Vorgänger Dumb Ways To Die kostenlos aus dem Epic Games Store laden konntet, ist jetzt Dumb Ways To Draw gratis erhältlich. Ihr müsst mal wieder den Umweg über den Epic Games Store nehmen, die Installation des alternativen App Stores auf eurem iPhone oder iPad ist aber keine große Hürde.

Dafür bekommt ihr die Premium-Version des Spiels kostenlos, die normalerweise 4,49 Euro kostet. Im Apple App Store gibt es Dumb Ways To Draw dagegen nur als Freemium-Spiel mit etlichen In-App-Käufen. Das kleine bisschen Aufwand lohnt sich also definitiv. Die Gratis-Aktion rund um das Spiel der Woche findet ihr direkt auf der Startseite des Epic Games Store.

Das erwartet euch in Dumb Ways To Draw

In Dumb Ways To Die war es noch eure Aufgabe, verschiedene Aufgaben zu bewältigen, die man erst lesen und dann ausführen muss, bevor die Zeit abgelaufen ist. Anders geht es nun in Dumb Ways To Draw zu: Hier heißt es, mittels eines Stifts Linien einzuzeichnen, um die Protagonisten, eine bunte Horde von Bohnen, vor fiesen Fallen, tiefen Abgründen und herabfallenden Gegenständen zu beschützen – und sie so sicher und lebendig ins Ziel zu bringen.

Langeweile dürfte in diesem Spiel so schnell nicht aufkommen und schnell vorbei ist es auch nicht. Das bereits 2019 im App Store gelandete Dumb Ways To Draw beinhaltet mittlerweile mehr als 250 Level. Zudem gibt es verschiedene Spielmodi, unter anderem eine tägliche Herausforderung und zusätzliche kleine Mini-Spiele. Alles nur für ein Ziel: Die kleinen, tollpatschigen Bohnen am Leben zu halten.

Dumb Ways To Draw wird noch bis zum kommenden Donnerstag kostenlos im Epic Games Store zum Download auf iPhone und iPad angeboten. Danach wird es ein anderes Spiel kostenlos geben – und auch das werden wir euch hier im Blog wieder kurz vorstellen.