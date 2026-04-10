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Pixelmator Pro: Apple veröffentlicht großes Update mit neuen Funktionen

Für eine bessere Bildbearbeitung

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Die App Pixelmator Pro auf iPhone, iPad und Mac

Pixelmator Pro, seit 2024 in Apples Hand, bringt per Update neue Funktionen. Sowohl die Kaufversion als auch die neue „Creator Studio“-Variante warten mit neuen Features auf, allerdings wird klar, dass alle Neuheiten nur in der Abo-Version verfügbar sind.

Pixelmator Pro im Creator Studio: Das ist neu

  • Komprimieren von RAW-Bildern der Kameras Sony Alpha ILCE-7M5, FUJIFILM GFX 100S II und FUJIFILM GFX 100RF wird vollständig unterstützt
  • Arbeite mit High Efficiency-Bildern (HE) und High Efficiency Star RAW-Bildern (HE*) der Kameras Nikon Z5lI und Nikon Z50ll.
  • Öffne und bearbeite RAW-Bilder von Panasonic LUMIX DC-S1RM2-Kameras, die im Modus „Hohe Auflösung“ aufgenommen wurden.
  • Erkunde die aktualisierten Kategorien für Vorlagen und Mockups, darunter „App-Screenshot“, „Bento Grid“ und „Geräte“ mit neuen iPhone 17-Mockups.
  • Öffne SVG-Dateien, die aus Pixelmator Pro exportiert wurden, mit verbesserter Kompatibilität für Adobe Illustrator
  • Ändere bequem mit den Zifferntasten 1 bis 9 die Deckkkraft von Ebenen in allen unterstützten Werkzeugen.
  • Wechsle in allen unterstützten Werkzeugen mit den Tastenkombinationen Umschalt + Pluszeichen und Umschalt + Minuszeichen durch die Überblendungsmodi von Ebenen.
Pixelmator Pro: Entwirf Bilder
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Pixelmator Pro: Entwirf Bilder
Entwickler: Apple
Preis: Kostenlos

Pixelmator Pro als Einmalkauf: Etwas weniger Neuheiten

  • Komprimieren von RAW-Bildern der Kameras Sony Alpha ILCE-7M5, FUJIFILM GFX 100S II und FUJIFILM GFX 100RF wird vollständig unterstützt
  • Arbeite mit High Efficiency-Bildern (HE) und High Efficiency Star RAW-Bildern (HE*) der Kameras Nikon Z5ll und Nikon Z50Il.
  • Öffne und bearbeite RAW-Bilder von Panasonic LUMIX DC-S1RM2-Kameras, die im Modus „Hohe Auflösung“ aufgenommen wurden.
  • Erkunde die aktualisierten Kategorien für Vorlagen und Mockups, darunter „App-Screenshot“, „Bento Grid“ und „Geräte“ mit neuen iPhone 17-Mockups.
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‎Pixelmator Pro
Entwickler: Pixelmator Team
Preis: 59,99 €

Mit oder ohne Abo?

Unterm Strich liefert das Update für Pixelmator Pro viele sinnvolle Verbesserungen. Besonders die neuen Mockups, der erweiterte Kamera-Support und die optimierten Workflows machen die Software noch attraktiver. Allerdings zeigt sich auch hier ein klarer Trend: Immer mehr Funktionen wandern in kostenpflichtige Bereiche. Wer das volle Potenzial ausschöpfen möchte, kommt am Creator-Studio-Abo kaum vorbei. Dennoch bleibt Pixelmator Pro eine der spannendsten Alternativen im Bereich der Bildbearbeitung.


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Freddy
Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

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