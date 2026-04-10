Pixelmator Pro: Apple veröffentlicht großes Update mit neuen Funktionen

Pixelmator Pro, seit 2024 in Apples Hand, bringt per Update neue Funktionen. Sowohl die Kaufversion als auch die neue „Creator Studio“-Variante warten mit neuen Features auf, allerdings wird klar, dass alle Neuheiten nur in der Abo-Version verfügbar sind.

Pixelmator Pro im Creator Studio: Das ist neu

Komprimieren von RAW-Bildern der Kameras Sony Alpha ILCE-7M5, FUJIFILM GFX 100S II und FUJIFILM GFX 100RF wird vollständig unterstützt

Arbeite mit High Efficiency-Bildern (HE) und High Efficiency Star RAW-Bildern (HE*) der Kameras Nikon Z5lI und Nikon Z50ll.

Öffne und bearbeite RAW-Bilder von Panasonic LUMIX DC-S1RM2-Kameras, die im Modus „Hohe Auflösung“ aufgenommen wurden.

Erkunde die aktualisierten Kategorien für Vorlagen und Mockups, darunter „App-Screenshot“, „Bento Grid“ und „Geräte“ mit neuen iPhone 17-Mockups.

Öffne SVG-Dateien, die aus Pixelmator Pro exportiert wurden, mit verbesserter Kompatibilität für Adobe Illustrator

Ändere bequem mit den Zifferntasten 1 bis 9 die Deckkkraft von Ebenen in allen unterstützten Werkzeugen.

Wechsle in allen unterstützten Werkzeugen mit den Tastenkombinationen Umschalt + Pluszeichen und Umschalt + Minuszeichen durch die Überblendungsmodi von Ebenen.

Pixelmator Pro als Einmalkauf: Etwas weniger Neuheiten

Komprimieren von RAW-Bildern der Kameras Sony Alpha ILCE-7M5, FUJIFILM GFX 100S II und FUJIFILM GFX 100RF wird vollständig unterstützt

Arbeite mit High Efficiency-Bildern (HE) und High Efficiency Star RAW-Bildern (HE*) der Kameras Nikon Z5ll und Nikon Z50Il.

Öffne und bearbeite RAW-Bilder von Panasonic LUMIX DC-S1RM2-Kameras, die im Modus „Hohe Auflösung“ aufgenommen wurden.

Erkunde die aktualisierten Kategorien für Vorlagen und Mockups, darunter „App-Screenshot“, „Bento Grid“ und „Geräte“ mit neuen iPhone 17-Mockups.

Mit oder ohne Abo?

Unterm Strich liefert das Update für Pixelmator Pro viele sinnvolle Verbesserungen. Besonders die neuen Mockups, der erweiterte Kamera-Support und die optimierten Workflows machen die Software noch attraktiver. Allerdings zeigt sich auch hier ein klarer Trend: Immer mehr Funktionen wandern in kostenpflichtige Bereiche. Wer das volle Potenzial ausschöpfen möchte, kommt am Creator-Studio-Abo kaum vorbei. Dennoch bleibt Pixelmator Pro eine der spannendsten Alternativen im Bereich der Bildbearbeitung.