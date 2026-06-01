Gurman: Apple verschiebt KI-Brille auf Ende 2027

Apple arbeitet bereits seit Längerem an KI-gestützten Smart Glasses, die nicht nur mit den Meta Ray-Bans konkurrieren, sondern auch als Hardware-Plattform für Siri und dessen Visual-Intelligence-Funktionen dienen soll. Ursprünglich war geplant, das Produkt noch in diesem Jahr anzukündigen und Anfang 2027 auf den Markt zu bringen. Doch laut eines Berichts von Bloomberg wurde die Markteinführung nun auf Ende 2027 verschoben. Wie Mark Gurman in seinem neuen „Power On“-Newsletter berichtet, gab es auf Apples Weg einige Probleme.

„Auf dem Weg von Apple zum Brillenriesen gab es einige Hindernisse. Ursprünglich war geplant, die Smart-Brille mit dem Codenamen N50 Ende 2026 vorzustellen und Anfang 2027 auszuliefern. Doch wie so oft bei großen neuen Apple-Produkten kam es zu Verzögerungen. Mir wurde mitgeteilt, dass das Unternehmen nun darauf hinarbeitet, die Brille Ende nächsten Jahres auf den Markt zu bringen.“

Während die Einführung von Siri weiterhin planmäßig noch vor Ende dieses Jahres erfolgen soll, besteht die größere Sorge darin, dass Apples visuelle KI-Technologie bis dahin noch nicht ausgereift sein könnte. Apple will vermeiden, ein unausgereiftes Produkt auf den Markt zu bringen. Die erste Apple-Brille soll sich durch Designelemente wie ovale Kameras, einzigartige Farben und verschiedene Rahmenstile von anderen Modellen abheben. Apple sieht in der Brille langfristig ein Gesundheitsgerät, das möglicherweise Augmented-Reality-Technologien integrieren könnte, um das Sehvermögen der Nutzer und Nutzerinnen zu verbessern.

Apple erkennt in diesem Bereich eine riesige Marktchance und möchte Milliarden von Menschen ansprechen, die auf Korrektionsbrillen angewiesen sind, gelegentlich Sonnenbrillen tragen oder Brillen als Modeaccessoire nutzen. Daher nimmt sich das Unternehmen zusätzliche Zeit, um das Produktangebot zu perfektionieren.

Vision Air muss vieles besser machen

Neben der KI-Brille arbeitet Apple auch an einer schlankeren und leichteren Version der Vision Pro, die unter dem Namen Vision Air bekannt ist. Obwohl zuvor berichtet wurde, dass die Entwicklung von Vision Air zugunsten der KI-Brille im Wesentlichen auf Eis gelegt wurde, scheint Apple nun wieder Ressourcen in das Projekt zu stecken. Gurman schätzt, dass das Vision Air-Headset Ende 2028 oder 2029 auf den Markt kommen könnte:

„Apple arbeitet auch an einem schlankeren und leichteren Headset als Nachfolger des 3.499 Dollar teuren Vision Pro, aber ich gehe nicht davon aus, dass es vor Ende 2028 oder 2029 auf den Markt kommt. Apple muss die Design- und Preisprobleme beheben, die das erste Vision Pro zu einem Flop gemacht haben, und diese Produktkategorie wird bis dahin im Wesentlichen auf Eis liegen.“

2029 mag weit entfernt klingen, doch es ist erwähnenswert, dass das Vision Pro-Headset ursprünglich vor etwa drei Jahren auf der WWDC 2023 vorgestellt wurde. Somit sind wir vom Vision Air etwa genauso weit entfernt wie damals vom ursprünglichen Vision Pro. Gurman betont, dass die Kategorie bis dahin „auf Eis gelegt“ sei, so dass man wahrscheinlich keine neuen Entwicklungen erwarten sollte, bis das Vision Air-Headset in zwei bis drei Jahren auf den Markt kommt.