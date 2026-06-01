iOS 27 zu langweilig? iOS 28 soll „weitaus bedeutender“ werden

Obwohl Apple iOS 27 noch nicht einmal offiziell vorgestellt hat, orakelt Mark Gurman von Bloomberg schon jetzt und erklärte in seinem Power-On-Newsletter, dass iOS 28 „weitaus bedeutender“ sein werde. Details ließ er allerdings offen, sodass die Aussage etwas leer im Raum steht.

iOS 27 versteht sich eher als kleines Upgrade, das die Kinderkrankheiten von iOS 26 behebt. Apple feilt am Design, nimmt Änderungen vor und liefert ein paar neue Funktionen. Auch hier fehlen uns die Details, denn bisher hat Apple nichts offiziell vorgestellt. Lediglich die Tatsache, dass Siri künftig auf Google Gemini basiert, gilt als sicher. Einhergehend werden zahlreiche Neuerungen für Apple Intelligence erwartet, unter anderem auch eine eigene Siri-App, die wie Chatbots à la ChatGPT funktionieren soll. Hier hatte Gurman vor wenigen Tagen erste Screenshots geteilt.

Apple hinkt hinterher

Apple hat neue Siri-Funktionen bereits auf der WWDC 2024 angekündigt, allerdings bis dato nicht geliefert. Erst jetzt ist Apple so weit, eine optimierte Version von Siri zu liefern, wobei man weiterhin auf die Hilfe anderer angewiesen ist. Die eigenen LLM-Modelle sind einfach nicht gut genug. Darüber hinaus wird erwartet, dass iOS 27 die Dynamic Island um eine „Suchen oder Fragen“-Funktion erweitert.

Was plant Apple für iOS 28?

iOS 28 trägt den Codenamen „Bell“ und soll zusammen mit Apples neu gestaltetem iPhone zum 20-jährigen Jubiläum erscheinen. Welche Funktionen und Neuerungen iOS 28 mitbringt, wissen wir zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Da Gurman mit Details hinter dem Berg hält, können wir derzeit nur spekulieren. Sicher ist aber, dass Gurman früher oder später weitere Informationen rund um iOS 28 preisgeben wird.

Jetzt steht erstmal die Vorstellung von iOS 27 an, denn schon am 8. Juni gewährt Apple erste Einblicke in die kommenden Softwareversion. Darüber hinaus sehen wir auch erste Versionen für das iPad, die Apple Watch, den Mac und die Apple Vision Pro. Da Apple erfahrungsgemäß direkt nach der WWDC eine erste Beta-Version für Entwickler bereitstellt, werden viele weitere Details ans Licht kommen, die Apple auf der Präsentation nicht nennen konnte.