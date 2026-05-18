iOS 27: Neue Siri-App soll als Beta starten

Schon in wenigen Wochen präsentiert Apple iOS 27 erstmals im Rahmen der WWDC, die mit Spannung erwartet wird. Die große Überarbeitung von Siri steht an und Mark Gurman von Bloomberg liefert vorab weitere Details. Unter anderem soll die neue Siri-App zunächst als Beta-App starten, was durchaus verwunderlich ist, da Apple mittlerweile genug Zeit hatte, um eine ausgereifte Siri abzuliefern.

Was man Apple hingegen zugutehalten muss: Das Unternehmen legt viel Wert auf Datenschutz. So soll die neue Siri-App Chats automatisch löschen, sodass auf Wunsch keine Speicherung der Daten vorgesehen ist. Obwohl Apple anfangs keine Chatbot-Siri auf den Markt bringen wollte, sieht inzwischen alles so aus, als würde Siri als eigenständige App erscheinen. Mit dabei sind ein Gesprächsverlauf, die Möglichkeit, neue Chats oder Sprachgespräche zu starten, sowie das Hochladen von Dateien. Da Apple sich Google Gemini als Partner ins Boot geholt hat, ist davon auszugehen, dass die neue Siri ähnlich gut wie aktuelle Chatbots arbeitet.

Siri-App: Datenschutz im Fokus

Auch wenn die neue Siri-App im Hintergrund auf Gemini basiert, stellt Apple sicher, dass der Datenschutz gewährleistet ist. Statt die Daten in die Cloud zu laden, wird Apple die eigenen Private-Cloud-Computing-Server nutzen. Unklar ist derweil noch, ob Apple die Daten und Konversationen zum Modelltraining nutzt oder nicht. Es ist aber davon auszugehen, dass man der Nutzung der eigenen Daten explizit zustimmen muss.

Darüber hinaus soll die neue Siri-App die Möglichkeit bieten, Chats automatisch nach 30 Tagen oder einem Jahr zu löschen – ähnlich wie es bereits bei iMessage der Fall ist.

Neue Siri startet als Beta

Es ist nicht neu, dass Apple neue Funktionen zunächst als Beta deklariert. Als Apple Intelligence mit iOS 18 eingeführt wurde, nutzte Apple ebenfalls das Beta-Label. Gleiches ist wohl auch für die neue Siri vorgesehen. Zudem soll Apple es ermöglichen, sich von der neuen Siri-Beta abmelden zu können.