Apple kündigt WWDC für den 8. Juni an

Apple hat den Termin für die diesjährige Worldwide Developers Conference bekannt gegeben. Die Konferenz findet vom 8. bis 12. Juni statt, wobei die Auftaktkeynote direkt am 8. Juni vonstatten geht. Apple wird dann erste Eindrücke der kommenden Betriebssysteme für iPhone, iPad, Mac und Co. zeigen.

Einerseits wird die WWDC komplett online zugänglich sein, sodass Teilnehmende weltweit kostenlos dabei sein können. Andererseits lädt Apple ausgewählte Entwickler und Studierende am 8. Juni in den Apple Park ein.

Dort können sie nicht nur die wichtigsten Präsentationen live verfolgen, sondern sich auch direkt mit Apple-Teams austauschen. Allerdings ist die Teilnehmerzahl begrenzt, weshalb eine Bewerbung erforderlich ist.

Fokus auf KI, Software und neue Tools

Inhaltlich stellt Apple bei der WWDC 2026 vor allem Fortschritte bei seinen Plattformen in den Mittelpunkt. Dabei dürften insbesondere Entwicklungen im Bereich Künstliche Intelligenz eine große Rolle spielen. Darüber hinaus zeigt Apple neue Software, und gleichzeitig stellt das Unternehmen frische Tools sowie Frameworks für Entwickler vor.

Keynote eröffnet die Woche

Wie gewohnt startet die Konferenz mit der großen Keynote am Montag, den 8. Juni. Anschließend folgt die „Platforms State of the Union“, die noch tiefer in technische Details eintaucht.

Im weiteren Verlauf der Woche bietet Apple über 100 Videosessions an, und zusätzlich gibt es interaktive Workshops sowie Gruppentermine.

Apple verspricht eine der besten WWDCs

Laut Susan Prescott gehört die WWDC zu den spannendsten Momenten des Jahres, weil sie Innovation, Zusammenarbeit und Technologie vereint. Gleichzeitig zeigt sich Apple überzeugt, dass die diesjährige Ausgabe zu den besten überhaupt zählen wird.

Weitere Infos und Details teilt Apple in den kommenden Wochen. Auch ein Update für die Developer-App sollte in Kürze erscheinen.