SwitchBot stellt KI-Kuscheltier für 599,99 Euro vor

Ihr denkt, ihr habt schon alles gesehen, was es rund um das Thema KI im Internet gibt? Vermutlich nicht, denn erst heute hat SwitchBot seine neuen Kata Friends vorgestellt. Das sind die beiden Kuscheltiere Noa und Niko, die mit einer eigenen KI ausgestattet sind und damit eine eigene Persönlichkeit bekommen sollen. Und das alles für einen schlanken Preis von gerade einmal 599,99 Euro. Zusätzlich wird ein Abonnement benötigt, wenn man alle interaktiven Funktionen nutzen möchte.

Und es gibt noch einige andere Dinge, bei denen ich sage: Muss das denn wirklich sein? So plant SwitchBot den Verkauf zum Start nur über seine eigene Webseite. Wann die Kata Friends auf Amazon und im Handel erscheinen werden, ist derzeit noch vollkommen offen. Zudem werden bisher nur Englisch und Japanisch als natürliche Sprache unterstützt, auch das ist für uns eine echte Einschränkung. Aber was genau kann man mit den KI-Haustieren denn überhaupt anstellen?

Das alles sollen die SwitchBot Kata Friends können

Das KI-Haustier kombiniert Kameras, Sensoren und Sprachsteuerung mit einer eigenen Bewegungsplattform. Die kleinen Freunde sollen sich eigenständig durch Wohnungen bewegen, Hindernissen ausweichen und automatisch zu ihrer Ladestation zurückkehren können. Dazu kommen berührungsempfindliche Bereiche am Körper, über die sie auf Berührungen und Gesten reagieren.

Im Alltag sollen die Kata Friends über Sprache, Gesten und Verhalten interagieren. Laut SwitchBot können sie Personen begrüßen, auf wiederkehrende Routinen reagieren oder einfache Gespräche führen. Außerdem sollen sie Stimmungen anhand der Stimme erkennen und ihr Verhalten entsprechend anpassen. Die Interaktionen werden dabei lokal verarbeitet, wodurch viele Funktionen auch ohne dauerhafte Internetverbindung möglich sein sollen.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Personalisierung. Die Geräte können verschiedene Haushaltsmitglieder erkennen und sich individuelle Vorlieben oder typische Interaktionsmuster merken. SwitchBot beschreibt, dass sich Verhalten und „Persönlichkeit“ der Kata Friends mit der Zeit verändern, abhängig davon, wie Nutzer mit ihnen umgehen. Zusätzlich lassen sich Aussehen und Zubehör über wechselbare Outfits und Accessoires anpassen.

Die große Frage ist am Ende: Funktioniert das alles tatsächlich? Oder ist es am Ende doch mehr Frust als Spaß? Wir sind jedenfalls schon auf die ersten ernsthaften Erfahrungsberichte gespannt.