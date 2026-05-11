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appgefahren Ticker: Meldungen & Deals in KW20/2026 (2 News)

Spannende Neuigkeiten aus der Technik-Welt

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Tastatur eines MacBooks.

+++ Montag um 12:15 Uhr – appgefahren-Update veröffentlicht +++
Wir haben soeben Version 9.2.1 unserer appgefahren News-App zum Download freigegeben. Mit dem Update kümmern wir uns um Fehler bei den In-App-Käufen, insbesondere rund um die korrekte und dauerhafte Werbefreiheit. Sollte euch dahingehend noch etwas auffallen, freuen wir uns über Hinweise per E-Mail.

+++ Montag um 12:10 Uhr – Auslosung des Gewinnspiels +++
Am Wochenende haben wir eine Anker MagGo Powerbank mit 10.000 mAh, Display und Ständer verlost. Das nötige Losglück hatte Harald aus Lahr, er bekommt ihn den nächsten Tagen Post von uns. Die richtige Antwort lautete „Üüüh, Üüüh“, wobei wir natürlich nicht genau auf die Schreibweise geachtet haben.


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Fabian
Fabian
Ich bin seit dem Start dieses Blogs im Jahr 2010 dabei und schreibe weiterhin gerne informative Artikel über Apps und Gadgets. Besonders freue ich mich neben neuen Smart Home Geräten auch immer wieder über kleine Spiele für iPhone und iPad, mit denen man sich die Zeit vertreiben kann.

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