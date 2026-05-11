appgefahren Ticker: Meldungen & Deals in KW20/2026 (2 News)

+++ Montag um 12:15 Uhr – appgefahren-Update veröffentlicht +++

Wir haben soeben Version 9.2.1 unserer appgefahren News-App zum Download freigegeben. Mit dem Update kümmern wir uns um Fehler bei den In-App-Käufen, insbesondere rund um die korrekte und dauerhafte Werbefreiheit. Sollte euch dahingehend noch etwas auffallen, freuen wir uns über Hinweise per E-Mail.

+++ Montag um 12:10 Uhr – Auslosung des Gewinnspiels +++

Am Wochenende haben wir eine Anker MagGo Powerbank mit 10.000 mAh, Display und Ständer verlost. Das nötige Losglück hatte Harald aus Lahr, er bekommt ihn den nächsten Tagen Post von uns. Die richtige Antwort lautete „Üüüh, Üüüh“, wobei wir natürlich nicht genau auf die Schreibweise geachtet haben.