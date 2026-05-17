Ein neuer Ladetest von CNET sorgt ausgerechnet bei Apple für eine Überraschung: Das iPhone 17 Pro wurde in einem umfangreichen Labortest zum insgesamt schnellsten ladenden Smartphone gekürt. Besonders bemerkenswert ist das deshalb, weil Apple bei Ladeleistungen bislang eher konservativ unterwegs war, während Marken wie OnePlus oder Xiaomi längst mit extrem hohen Wattzahlen werben.

Für den Vergleich nahm das CNET-Labor insgesamt 33 aktuelle Smartphones unter die Lupe. Dabei wurde jedes Gerät sowohl kabelgebunden als auch kabellos getestet. Ausgangspunkt war jeweils ein Akkustand von maximal zehn Prozent. Anschließend liefen beide Testreihen exakt 30 Minuten. Während kabelgebundene Tests mit Ladegeräten durchgeführt wurden, die mindestens die maximale Ladeleistung des Smartphones unterstützten, kamen beim kabellosen Laden passende Qi-, Qi2- oder Qi2.2-Lösungen zum Einsatz. Aus beiden Ergebnissen entstand schließlich eine Gesamtwertung.

Dass das iPhone 17 Pro am Ende auf Platz eins landete, hängt allerdings nicht nur mit Apples neuer Ladetechnik zusammen. Einerseits unterstützt das Gerät erstmals kabelgebundenes Laden mit bis zu 40 Watt sowie kabelloses Qi2.2-Laden mit 25 Watt. Andererseits besitzt das Smartphone mit 4.252 mAh einen vergleichsweise kleinen Akku. Viele Konkurrenzmodelle liegen mittlerweile bei 5.000 mAh oder deutlich darüber. Weniger Kapazität bedeutet jedoch auch: Der Akku lässt sich in kürzerer Zeit vollständig auffüllen.

Samsung gewinnt beim kabelgebundenen Laden

Im reinen Kabeltest musste sich Apple dennoch knapp geschlagen geben. Hier setzte sich das Samsung Galaxy S26 Ultra an die Spitze. Das Flaggschiff erreichte innerhalb von nur 30 Minuten satte 76 Prozent Akkuladung und profitierte dabei von seiner neuen 60-Watt-Ladetechnik.

Das iPhone 17 Pro landete mit 74 Prozent direkt dahinter und teilte sich diesen Platz mit dem Motorola Moto G Stylus (2025). Ebenfalls stark präsentierte sich das OnePlus 15 mit 72 Prozent. Dahinter reihten sich das reguläre iPhone 17, das iPhone 17 Pro Max sowie Samsungs Galaxy S25 FE mit jeweils 69 Prozent ein.

Interessant ist außerdem, dass Apple beim kabellosen Laden die Konkurrenz wiederum deutlich hinter sich ließ. Das iPhone 17 Pro erreichte nach einer halben Stunde beeindruckende 55 Prozent Akkustand. Das größere iPhone 17 Pro Max kam auf 53 Prozent, gefolgt vom iPhone 17 mit 49 Prozent und dem iPhone Air mit 47 Prozent. Samsungs Galaxy S26 Ultra schaffte dagegen lediglich 39 Prozent.

Laut CNET liegt der Vorsprung des iPhone 17 Pro gegenüber dem Pro Max erneut vor allem am kleineren Akku. Da beide Geräte denselben A19-Pro-Chip und identische Software verwenden, spielt die geringere Akkukapazität eine entscheidende Rolle.

Apple überzeugt mit Konstanz

Besonders auffällig war im Test die Konstanz der iPhone-Modelle. Über alle getesteten Apple-Geräte hinweg erreichte der Hersteller durchschnittlich 54,6 Prozent Ladezuwachs innerhalb von 30 Minuten. Samsung kam mit neun getesteten Smartphones dagegen lediglich auf einen Durchschnittswert von 38,5 Prozent.

Gleichzeitig zeigt der Test aber auch: Hohe Wattzahlen allein entscheiden längst nicht mehr über die Alltagstauglichkeit eines Smartphones. Vielmehr spielen Akku-Größe, Prozessor-Effizienz und Software-Optimierung inzwischen eine ebenso wichtige Rolle. Genau hier scheint Apple derzeit besonders stark aufgestellt zu sein.