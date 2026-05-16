Mactracker wird 25: Großes Update bringt neue Funktionen

Für viele Apple-Fans gehört Mactracker seit Jahren zur Pflichtausstattung. Die App sammelt nahezu jede Hardware- und Software-Veröffentlichung aus dem Hause Apple und dient damit als umfangreiches Nachschlagewerk für Macs, iPhones, iPads und zahlreiche weitere Geräte. Nun feiert die beliebte Anwendung ihr 25-jähriges Bestehen. Und passend zum Jubiläum erscheint ein umfangreiches Update für iPhone und iPad.

Neue Vergleichsfunktion für Apple-Geräte

Besonders interessant dürfte das neue „Compare“-Werkzeug sein. Damit lassen sich verschiedene Apple-Produkte direkt miteinander vergleichen. Die Funktion erinnert zwar an das Vergleichstool auf Apples eigener Webseite, geht allerdings deutlich weiter.

So können Nutzer und Nutzerinnen beispielsweise aktuelle Geräte wie das iPhone 17 Pro Max direkt mit dem ersten iPhone vergleichen. Dadurch werden technische Unterschiede über mehrere Generationen hinweg sichtbar.

„My Models“ verwaltet die eigene Apple-Sammlung

Darüber hinaus führt Mactracker 5 eine neue Funktion namens „My Models“ ein. Damit kann man eine persönliche Apple-Sammlung innerhalb der App dokumentieren und organisieren.

Wer mehrere Macs, iPhones oder ältere Geräte besitzt, erhält dadurch eine zentrale Übersicht über die eigene Hardware. Einerseits dürfte das für Sammler interessant sein, andererseits profitieren auch Nutzer und Nutzrinnen, die ihre Technikprodukte besser verwalten möchten.

Zusätzlich verspricht das Update zahlreiche Anpassungen an der Benutzeroberfläche. Laut Entwickler wurden sowohl die Navigation als auch die allgemeine Performance verbessert, sodass die App auf iPhone und iPad flüssiger und moderner wirken soll.

Kostenlos für Apple-Nutzer verfügbar

Die neue Version von Mactracker kann kostenlos über den App Store heruntergeladen werden. Parallel dazu bleibt auch die Mac-Version weiterhin gratis verfügbar. Wer den Entwickler unterstützen möchte, kann über die Webseite eine Spende via Paypal senden.