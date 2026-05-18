AirPods Max: Designer verrät Details zur Entstehung

Der ehemalige Apple-Designer Eugene Whang hat in einem Interview mit Highsnobiety Details zur Entstehungsgeschichte und Entwicklung der AirPods Max verraten. Whang selbst war 22 Jahre lang bei Apple im Design-Team, bevor er mit Jony Ive zu LoveForm nachfolgte. Im Beitrag erfahrt ihr, was Whang über die AirPods Max erzählte.

Eugene Whang verriet, dass Apple die AirPods Max gewissermaßen als drei voneinander getrennte Produkte betrachtete. Nämlich der Kopfriemen, die Hülle und die Polsterung für die Ohren. Letztere sei dabei besonders herausfordernd gewesen, da Apple die Vielzahl an unterschiedlich geformten Ohren und unterschiedlich großen Köpfen in die Entwürfe mit einbeziehen musste. Whang sagte, das Team habe über die fünfjährige Entwicklungsdauer „hunderte und aberhunderte Varianten“ ausprobiert.

Zudem habe sich Apple laut Whang bewusst dagegen entschieden, dass Apple-Logo auf den AirPods Max zu platzieren. Man habe nicht den Kopf des Trägers mit dem eigenen Markenzeichen versehen wollen, sagt Whang.

Jony Ive war Whangs Mentor

Whang selbst hat während seiner Zeit bei Apple auch an anderenProdukten mitgearbeitet, etwa dem iPod nano, iPhone und den weiteren AirPods. Auch auf die Rolle von Jony Ive geht Whang in dem Gespräch ein. Denn während Wahns Zeit bei Apple wuchs das Unternehmen zu einer marktbeherrschenden Kraft. Whang sagt: „Jony hat uns vor vielem davon abgeschirmt. Er musste in dieser Position viele Schläge einstecken.“

Eugene Whang folgt Jony Ive später zu dessen neuer Firma LoveForm. Inzwischen arbeitet er als freiberuflicher Designer für diverse Auftraggeber. Den ausführlichen Beitrag über Eugene Whang könnt ihr hier lesen. Weitere Eindrücke rund um die AirPods Max haben wir anlässlich des Marktstarts im April in diesem Artikel für euch zusammengefasst – klickt euch gerne rein.