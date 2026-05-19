US-Dollar-Gedenkmünze für Steve Jobs ist jetzt offiziell erhältlich

Es ist mittlerweile rund ein halbes Jahr her, dass wir über die neue US-Dollar-Münze zu Ehren Steve Jobs berichtet haben. Im Oktober 2025 wurde von der US-amerikanischen Bundesbehörde United States Mint kommuniziert, dass der vor mehr als 14 Jahren verstorbene Apple-Gründer eine eigene Gedenkmünze bekommt. Die Vorschau der 1-Dollar-Münze zeigt einen jungen Steve Jobs.

„Dieses Design zeigt den jungen Steve Jobs, wie er vor einer typischen nordkalifornischen Landschaft mit sanften, eichenbewachsenen Hügeln sitzt“, hieß es von der Bundesbehörde. Außerdem schreibt die United States Mint: „Seine Haltung und sein Gesichtsausdruck, wie er in einem Moment der Reflexion eingefangen wurde, zeigen, wie diese Umgebung seine Vision inspirierte, komplexe Technologie in etwas so Intuitives und Organisches wie die Natur selbst zu verwandeln.“

Neben den obligatorischen Aufdrucken „United States of America, „California“ und auch „Steve Jobs“ ist außerdem auf die Gedenkmünze geprägt: „Make Something Wonderful“, auf Deutsch „Mache etwas Wunderbares“.

So viel kostet die Steve Jobs Gedenkmünze

Die 1-Dollar-Gedenkmünze wird nicht einfach so in Umlauf gebracht, sondern kann über die Website der United States Mint Bundesbehörde käuflich erworben werden. Dies ist ab sofort möglich, allerdings sind viele der bereitstehenden Optionen aktuell ausverkauft. So gibt es eine Rolle mit 25 Münzen für 61 USD, oder auch einen Sack mit 100 Münzen für 154,50 USD.

Die Steve-Jobs-Münze gehört zu einer seit 2018 laufenden Serie, bei der jedes Jahr verschiedene US-Bundesstaaten außergewöhnliche amerikanische Erfindungen oder Pionierleistungen vorschlagen dürfen, die auf Sammlermünzen verewigt werden.

Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom schlug Anfang des vergangenen Jahres Apple-Mitgründer Steve Jobs als Motiv vor. Er begründete seine Entscheidung damit, dass Jobs mit seinem Mut zu neuen Ideen und seinem Drang, immer wieder Grenzen zu überschreiten, den typischen kalifornischen Erfindergeist verkörpere.