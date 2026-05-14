Fire TV Stick 4K Max: Streaming-Stick macht alte Fernseher smart

Obwohl bei den neuesten TV-Modellen eine brauchbare Oberfläche mit dabei ist, empfehle ich dennoch gerne den Fire TV Stick. Mit ihm lässt sich der Fernseher um Tausende Apps erweitern, zum Beispiel Netflix, Amazon Prime Video, Mediatheken, Spotify und mehr. Die meisten Apps sind vermutlich auch direkt über den TV verfügbar, allerdings hat man sich oftmals an die Bedienoberfläche von Amazon gewöhnt, sodass der Stick die bessere Wahl ist.

Der Fire TV Stick 4K Max ist der aktuell leistungsstärkste Streaming-Stick mit 4K, der zudem Dolby Vision, HDR10+ und Dolby Atmos an Bord hat. Nachdem der Stick am HDMI-Port angeschlossen und eine Stromverbindung hergestellt ist, funkt der Fire TV Stick 4K Max über Wi-Fi 6. Darüber hinaus bietet er sogar einen Standby-Modus, in dem digitale Kunstwerke den Bildschirm schmücken.

Ebenso ist der Fire TV Stick 4K Max der einzige TV-Stick, der mit 16 GB Arbeitsspeicher ausgestattet ist. Alle anderen Modelle müssen mit 8 GB auskommen. Das sorgt für spürbar schnellere Eingaben und optimierte Ladezeiten.

Fire TV Stick 4K Max jetzt im Angebot kaufen

Wer für den eigenen Fernseher ein Streaming-Upgrade sucht, bekommt den Fire TV Stick 4K Max aktuell für 51,99 Euro statt 79,99 Euro.