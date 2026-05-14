Netflix: Streaming-Dienst bekommt noch mehr Werbung

Ich habe in letzter Zeit häufiger gehört, dass rund um das Streaming früher alles besser war: Es gab keine Werbung und mit Netflix im Prinzip nur einen Anbieter. Das alles sieht mittlerweile natürlich anders aus. Werbung gehört bei den günstigen Abos mittlerweile mit dazu, zudem verteilen sich die Inhalte auf sicherlich vier oder fünf Plattformen.

Aktuell sorgt Netflix mal wieder für Schlagzeilen. Der Streaming-Anbieter hat in dieser Woche bekannt gegeben, dass bereits 250 Millionen Personen das Abonnement mit Werbung nutzen. Im vergangenen November, also vor einem halben Jahr, waren es noch 190 Millionen. 2027 soll das Standard-Abo mit Werbung in 15 weitere Länder kommen, unter anderem auch nach Österreich und in die Schweiz.

Gleichzeitig hat Netflix gegenüber The Verge bestätigt, dass man die Werbung im günstigsten Abonnement weiter ausbauen möchte. Im neuen vertikalen Video-Feed, in dem man neue Serien und Filme entdecken kann, soll Werbung eingebunden werden. Und auch die Podcast-Sektion von Netflix soll bald Werbung bekommen.

Ich bin zufrieden mit dem MagentaTV SmartStream

Ich habe mittlerweile aufgehört, mich über diese ganzen Sachen aufzuregen. Seit dem Jahreswechsel nutze ich das MagentaTV SmartStream Paket, das es damals für umgerechnet 9 Euro pro Monat gab. So habe ich Zugriff auf Netflix und Disney+ (beide Standard mit Werbung), RTL+ Premium und MagentaTV inklusive 160 HD-Sendern. Als wirklich nervig empfunden habe ich die Werbung nur bei Serien mit kurzen Episoden auf Disney+.

Aktuell gibt es auf der Telekom-Seite kein besonderes Angebot, für die ersten 24 Monate kostet MagentaTV SmartStream aber auch nur 12,75 Euro pro Monat. Zudem ist MagentaTV die einzige Plattform, über die ihr alle Spiele der anstehenden Fußball-Weltmeisterschaft live anschauen könnt. Auch aus diesem Grund kann ich euch dieses Streaming-Paket weiterhin nur empfehlen.